بالصور.. أهم ما كشفت عنه آبل في مؤتمرها 2022

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 04:09 مساءً - بعد انتظار، نظمت أبل مساء اليوم الثلاثاء، أول حدث افتراضي لها في عام 2022 الجاري، تحت مسمى “بييك بيرفورمانس”.

وشهد الحدث الكشف عن 6 أجهزة ومنتجات رئيسية، هي هاتف آيفون SE الجديد، وجهاز “آيباد إير” الجيل الجديد، وأحدث أجهزة ماك، “ماك ستوديو”، ومعه شاشة “ستوديو ديسبلاي” الجديدة كليا.

هاتف آيفون SE

ضمن حدثها الافتراضي، أعلنت أبل عن هاتف آيفون SE الجديد منخفض التكلفة الذي تستهدف به الشريحة المستخدمة لأجهزة أندرويد.

وشملت أبرز مواصفاته، دعمه لشريحة A15 Bionic، التي طرحتها أبل ضمن جهاز آيفون 13 الجديد.

يدعم الجهاز أيضا خاصية بصمة الإصبع، في حين يفتقد لخاصية بصمة الوجه.

أعلنت أبل أيضا ضمن مواصفات جهاز SE الجديد عن دعمه لشبكة 5G، وعمله بشاشة بدرجة دقة 12 ميجا بكسل، وأن تكلفته ستبدأ من سعر 429 دولارا.

iPad Air

بعد هاتف آيفون SE الجديد، أعلنت أبل عن الجيل الجديد من جهازها اللوحي iPad Air، وشملت مواصفاته، تعزيز الأداء بنسبة 60% مقارنة بالجيل السابق.

ويدعم جهاز iPad Air إمكانيات 5G، مع توافره بمنفذ USB-C، ذلك الإضافة لطرحه بشريحة M1 فاقئة القدرات التي تتوافر بأجهزة iPad Pro.

وتطرح أبل الإصدار الأحدث من جهاز iPad Air بتكلفة تبدأ من سعر 599 دولارا، بخيارات ذاكرة تشمل 64 جيجابايت، و 256 جيجابايت.



شريحة M1 Ultra

ضمن مؤتمرها الافتراضي، أعلنت أبل أيضا عن تعزيز خيارات شرائحها للتشغيل، بإضافتها لشريحة M1 Ultra الخارقة.

ويميز شريحة M1 Ultra الجديدة كليا، أنها قادرة على تقديم أداء شريحتين في نفس الوقت، وهي أسرع 7 مرات من شرائح M1 التقليدية.

Mac Studio

استكملت أبل أمسية اليوم، بالكشف عن أحدث أجهز ماك، وهو جهاز “ماك ستوديو” الجديد كليا، والذي يتوافر بدعم شرائح M1 Max أو M1 Ultra.

وأعلنت أبل عن أن جهاز Mac Studio للمبتدئين ، سيقدم أداء عبر شريحة M1 Max ، أسرع بنسبة تصل إلى 50٪ من جهاز Mac Pro الحالي مع شريحة Intel Xeon ذات 16 نواة.

والجهاز يأتي بمساحة 7.7 بوصة مربعة ، وارتفاع 3.7 بوصة، كما يتوفر بمنفذي USB-A، وأربعة منافذ Thunderbolt 4، وهو قادر على دعم حتى 4 وحدات من شاشات Pro Display XDR مع قدرة بث بدقة 4K.

شاشة Studio Display

اختتمت أبل حدثها الافتراضي بالكشف عن شاشة “ستوديو ديسبلاي” الداعم لأجهزة “ماك ستوديو” الجديدة.

والشاشات الجديدة من أبل تأتي بقياس 27 بوصة، وتدعم تقنية بث بدقة 5k، مع نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت، وتدعم الشاشة 1 مليار لون، وتبدأ تكلفتها من 1599 ألف دولار.

آيفون 13 بلون جديد.

وعلى هامش الحدث الافتراضي لأبل أعلنت الشركة عن توفير نسخة خاصة جديدة من هاتف آيفون 13 باللون الأخضر الداكن تأتي ضمن خياراته ألوانه المتعددة.