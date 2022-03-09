بمواصفات مميّزة.. “سامسونغ” تطلق “Galaxy F23”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعدما أطلقت ”F22 Galaxy” العام الماضي، أعلنت شركة “سامسونغ” اطلاق هاتفها الجديد الذي يندرج ضمن الفئة نفسها وهو Galaxy F23 الذي يتميز بعدد من المواصفات والخصائص فهو ثنائي الشريحة، ويعمل على نظام أندرويد 12. كذلك يتميز الهاتف بشاشة 6.6 بوصة فائقة الدقة من نوع ”LPS LCD“ مع معدل تحديث 120 هرتز، مع طبقة حماية من نوع ”Corning Gorilla Glass 5“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 750G“، الذي تقدمه شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة ”microSD“ تصل إلى 1 تيرابايت.

كذلك، تشمل خيارات الاتصال دعم شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi“ و“Bluetooth“ و“NFC“ و“GPS / A-GPS“.

ويضم الهاتف منفذ“USB Type-C“، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، بالإضافة إلى مكبرات صوت استريو تدعم خاصية ”Dolby Atmos“.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، لكن لا يوجد شاحن مرفق في العلبة، وهو أمر أصبح اتجاهًا مستمرًا للشركة. كما يتمتع الهاتف بتقنية ”Adaptive Power Saving“ التي تعزز من كفاءة البطارية.

ووعدت شركة ”سامسونغ“ عملاءها بأن يتم التحديث على نظام التشغيل في الهاتف الجديد على مدار عامين، بالإضافة إلى أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

ومن المتوقع أن يتنافس الجهاز الجديد مع هواتف ”Redmi Note 11T 5G“، و“Vivo iQoo Z3″، و“Realme 9 Pro“.

الكاميرا

يضم هاتف ”Galaxy F23“ الجديد إعداداً ثلاثياً للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرًا أساسياً مطورا من الشركة من نوع ”ISOCELL JN1“ بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8. ويشتمل إعداد الكاميرا أيضًا، على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل مع مستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

وبالنسبة للكاميرا السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

الألوان والتسعير

وأطلقت ”سامسونغ“ الهاتف رسمياً في الهند، يوم أمس، ويأتي بإصدارين؛ حيث يكلف الطراز الأساسي لهاتف ”Galaxy F23″، الذي يأتي بـ4 غيغابايت رام + 128 غيغابايت سعة تخزين داخلية، 17499 روبية هندية (حوالي 227 دولاراً)، بينما يصل سعر طراز الإصدار الخاص المزود بــ6 غيغابايت رام + نفس سعة التخزين الداخلية إلى 18499 روبية هندية (حوالي 240 دولاراً).

ويأتي الهاتف بخيارين للألوان، ”أكوا بلو -Aqua Blue“، و“فورست غرين – Forest Green“، على أن يتم طرحه للجمهور في المتاجر بالهند بدءاً من يوم 16 مارس/ آذار الجاري.