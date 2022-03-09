بعد إطلاق الحرس الثوري “نور 2”.. “إنستغرام” تغلق حساب مسؤولين إيرانيين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أغلق تطبيق “إنستغرام”، الحساب الرسمي لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، بعد إطلاق الحرس الثوري القمر الصناعي “نور 2”.

وأعلن ذلك مدير العلاقات العامة في وزارة الاتصالات الإيرانية مهدي سالم، في تغريدة له على “تويتر”، مؤكداً أيضاً إغلاق الحساب الرسمي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية – إرنا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، عن إطلاق “القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني “نور 2” من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.

وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن “مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع”، مشيرة أنه “تم وضع القمر الصناعي “نور 2” بسرعة 6.7 كم / ث وفي عضون 480 ثانية بعد الإطلاق تم وضعه في مدار 500 كم”، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

من جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيس زارع بور، إن “جهود الشبان الثوريين والمختصين أثمرت عن تحقيق النجاح في إطلاق قمر “نور2” على متن صاروخ “قاصد” ووضعه على مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض للمرة الأولى”.

ولفت زارع بور، أن “إيران ستستمر في عملية إطلاق الاقمار الصناعية التي تحتاجها البلاد على مختلف المدارات بسرعة بفضل إكمال حلقات تكنولوجيا التصنيع والإطلاق”.