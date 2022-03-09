تعرف على شاشة آبل المميزة 5K Studio بحجم 27 إنش

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 19 دقيقة

أعلنت ابل عن شاشة 5K Studio بحجم 27 إنش تقدم من الشركة لدعم أجهزة Mac Studio والتي تنطلق بسعر 1599 دولار.

تأتي شاشة 5K Studio بحجم 27 إنش وتقنية retina و14.7 مليون بيكسل، كما تدعم سطوع 600 nit، وتدرج لوني P3، وتدعم الشاشة تقنية ابل True Tone التي تتيح مطابقة نغمات الألوان مع الإضاءة المحيطة في مساحة العمل.

وتضم الشاشة في الجزء العلوي كاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل، بزوايا عرض فائقة الاتساع، مع ميزة ” Center Stage” التي تعمل على التركيز على المستخدم داخل الإطار في مكالمات FaceTime و Zoom لتجربة أفضل في مكالمات الفيديو.

كما تأتي شاشة Studio بعدد 6 من المكبرات الصوتية، بتقنية Dolby Atmos وتدعم ميزة الصوت المكاني، بينما تضم الشاشة في التكوينات الداخلية معالج A13 Bionic لتعزيز أداء الكاميرة والصوتيات.

وتضم الشاشة 4 من منافذ USB-C على أن يدعم أحدهم اتصال Thunderbolt 3، وتدعم قدرة 96W لشحن أجهزة Mac، حيث يمكن أن تقدم ميزة الشحن السريع لجهاز MacBook Pro بحجم 14 إنش.

أيضاً من المقرر أن تتوفر شاشة 5K Studio بحجم 27 إنش للحجز المسبق بدءاً من اليوم بسعر 1599 دولار، مع نموذج بزجاج Nano-texture لخفض توهج الشاشة على أن يأتي هذا النموذج بقيمة إضافية 300 دولار، وتتوفر الشاشة للشراء في 18 من مارس.