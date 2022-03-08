علوم وتكنولوجيا

عطل يضرب 'تويتر' حول العالم

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد موقع down detector بأن ملايين الأشخاص حول العالم يواجهون مشاكل في استخدام موقع "تويتر"، مبينا أن خدمات الموقع بدأت بالتعطل في حوالي الساعة 15:13 بتوقيت غرينتش.
وأفاد موقع "ديلي ميل" بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في عرض أي ردود على التغريدات على تطبيق iOS، وتظهر رسالة تقول: "تمت مصادفة خطأ. حاول مجددا".

وفي حين أن "تويتر" لم يعلق بعد على هذه القضية، فقد تم الإبلاغ عن آلاف المشاكل على Down Detector. وقال 65% إنهم يواجهون مشكلات مع التطبيق، و25% يواجهون مشكلات مع الموقع، و9% يواجهون مشكلة اتصال مع الخادم (Server Connection).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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