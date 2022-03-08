هكذا يمكنك أن تحسن قوة إشارة الـ Wi-Fi على هاتفك الذكي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

في كثير من الأحيان، تضعف قوة إشارة Wi-Fi على الهاتف الذكي ويتواصل انقطاع الاتصال أيضًا عند الاعتماد على جهاز توجيه Wi-Fi للاتصال بالإنترنت، وإذا كان اتصال Wi-Fi بهاتفك الذكي يسبب لك مشكلة، فإليك عدة نصائح لتحسين عمل Wi-Fi كما يلى:

– أعد تشغيل هاتفك الذكي

يمكنك محاولة إعادة تشغيل الهاتف الذكي، كما يمكنك أيضًا إغلاق هاتفك أثناء نومك في الليل ثم تشغيله في الصباح، وقد يكون هذا أحد الطرق التي يتم بها إصلاح مشكلة سرعة Wi-Fi.

– أعد تشغيل الراوتر

قم بإيقاف تشغيل موجه Wi-Fi الخاص بك ، وافصله واتركه غير متصل لمدة 10-15 دقيقة على الأقل، ويمكنك أيضًا إغلاقها لبضع ساعات، ثم أعد تشغيله، ويمكنك محاولة إعادة تشغيل كل من هاتفك الذكي وجهاز التوجيه الخاص بك.

– تأكد من عدم وجود الكثير من العوائق بين جهازك والموجه

الآن، بالطبع لا يمكنك نقل الجدار بالكامل ولكن يمكنك نقل بعض الأثاث أو العناصر بعيدًا عن جهاز التوجيه والهاتف الذكي لتقليل انسداد الإشارة، ويمكنك أيضًا محاولة الاقتراب من جهاز التوجيه أو وضع جهاز التوجيه بالقرب من المكان الذي تستخدم فيه هاتفك عادةً، ويمكنك أيضًا وضع جهاز التوجيه الخاص بك أعلى قليلاً للحصول على قوة إشارة أفضل.

– قم بتهيأة شبكة الواي فاي من جديد

يمكن أن تساعد أيضًا إزالة شبكة Wi-Fi المحفوظة ثم إضافتها مرة أخرى في تعزيز إشارة Wi-Fi.

قم بإزالة الغطاء الواقي السميك لهاتفك الذكي

يمكن أن يعيق الغطاء الواقي السميك أحيانًا إشارة Wi-Fi على جهازك، حيث يمكنك محاولة إزالته ثم استخدام الهاتف، ومع ذلك ، ننصحك بشدة باستخدام هذه الحيلة في المناطق المحيطة الآمنة بمنزلك حيث تكون فرص تلف السقوط ضئيلة.

ويمكنك أيضًا اختيار حافظة أخف لتكون في الجانب الآمن وتقتل عصفورين بحجر واحد: احمِ هاتفك من التلف المادي واحصل أيضًا على اتصال Wi-Fi أقوى.

أعد ضبط جميع الإعدادات في الهاتف الذكي

ستؤدي إعادة تعيين جميع الإعدادات إلى تحويل جميع الإعدادات المخصصة مثل شبكات Wi-Fi المحفوظة وأجهزة Bluetooth وتخطيط الشاشة الرئيسية وما إلى ذلك إلى الوضع الافتراضي، مما قد يساعد في تحسين الاتصال.

تحقق من وجود تحديثات البرامج الثابتة على جهاز التوجيه الخاص بك

يمكنك التحقق من تحديثات البرامج الثابتة من خلال الاتصال بدعم العملاء للعلامة التجارية لجهاز التوجيه الخاص بك أو زيارة موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية.