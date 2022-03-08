تعديلات جديدة في انستغرام.. وحذف هذه التطبيقات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 04:09 مساءً - بعد أسبوع من تأكيد شركة إنستغرام خطتها لإغلاق تطبيق IGTV المستقل من أجل التركيز بشكل أفضل على المبادرات مثل Reels، سحبت الشركة الآن اثنين من تطبيقاتها القديمة من متاجر التطبيقات، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية ويتضمن ذلك تطبيق الفيديو Hyperlapse، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2014 وتطبيق الفيديو Boomerang، الذي تم إطلاقه في عام 2015.

ووفقًا للبيانات التى قدمتها Apptopia، كان آخر يوم لـ Hyperlapse و Boomerang ضمن متاجر التطبيقات قبل إزالتهما في الأول من شهر مارس 2022.

وكان تطبيق Boomerang يتمتع بجماهيرية أكبر من بين الاثنين، وتشير بيانات Apptopia إلى أن Boomerang شهد 301 مليون عملية تنزيل عالمية، مقارنة بـ 23 مليون عملية التنزيل لتطبيق Hyperlapse.

بالإضافة إلى ذلك أشارت Apptopia إلى أن Boomerang كان يحظى بمتوسط ​​عدد تنزيلات يبلغ 26000 يوميًا وقت إزالته.

ومع ذلك، استفاد Boomerang من التواجد عبر كل من Apple App Store و Google Play. بينما كان Hyperlapse متاحًا عبر iOS فقط.

ولم تصدر إنستاجرام إعلانًا رسميًا عن عمليات الإزالة عبر مدونتها، ولكن قلة من الناس غردوا عن عمليات إزالة التطبيقات، بما في ذلك مستشار وسائل التواصل الاجتماعى مات نافارا.

وليس من المستغرب أن يتم إغلاق هذين التطبيقين، وتم تصميم كلاهما في الأصل كوسيلة لمنح مستخدمي إنستاجرام أدوات إبداعية جديدة دون حشو تطبيقها الرئيسي.

ولكن مخاوف الشركة بشأن هذا الأمر قد انتهت، ويوفر تطبيق المنصة الرئيسى اليوم الوصول إلى منشورات الصور والفيديو والقصص ومحتوى الفيديو القصير Reels والفيديو المباشر والتسوق عبر الإنترنت.

وهناك الكثير مما يحدث الآن داخل إنستغرام، حتى أن الشركة غيرت تصميمها الرئيسي ونقلت مكان زر إنشاء إلى مكان يصعب الوصول إليه في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة بدلاً من الوسط السفلي.

وفي الوقت نفسه، لم تعد المنصة بحاجة إلى تطبيقات تأثيرات إبداعية مخصصة لأنها دمجت منذ فترة طويلة مجموعة أدواتها الإبداعية في كاميرا إنستاجرام مباشرة.

وعندما طرحت المنصة تأثيرات Boomerang جديدة منذ عامين – مثل SloMo و Echo و Duo فقد حدث ذلك مباشرةً في تطبيق المنصة نفسها، وعندما تريد المنصة الآن من المستخدمين أن يبدعوا بالفيديو، فإنها تضيف ميزات إلى منتج Reels.

وكما قالت الشركة عندما أكدت إيقاف تشغيل IGTV، فإنها تريد جعل الفيديو بسيطًا قدر الإمكان داخل تطبيقها الرئيسى، وبينما تم سحب Hyperlapse و Boomerang من متاجر التطبيقات، فإن تطبيق Layout يظل متاحًا فى الوقت الحالى.