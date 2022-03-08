من هم مشاهير الإنترنت الأعلى دخلًا؟

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بغداد - ياسين صفوان - نقلًا عن مجلّة فوربز، العدد 128ـ آذار 2022، حقّق 5 مشاهير هم الأعلى دخلًا في يوتيوب وتيك توك العلم الماضي ملايين الدولارات من الإعلانات وبيع السلع والمنتجات. فيما تمكّن عدد قليل منهم من التوقيع على صفقات للمشاركة في المسلسلات والأفلام أيضًا:

على يوتيوب:

1- Mr Beast: 54 مليون دولار

عدد المشتركين: 88.8 مليون

لم يتمكّن أي من نجوم منصة يوتيوب من جمع أموال خلال عام واحد بقدر Mr Beast، وهو فتى كشافة سابق من كانساس ومتخصص في التحديات المعقدة.

في حين حقق Mr Beast جيمي دونالدسون، 23 عامًا، هذا النجاح إذ جمع نحة 54 مليون دولار عام 2021.

وقد حقّقت مقاطع الفيديو الخاصة به على يوتيوب 10 مليارات مشاهدة أي ضعف مشاهدات العام السابق ممّا يوضح سبب زيادة دخله إلى أكثر من الضعف مقارنة بـ24 مليون دولار عام 2020.

وتمكن من جذبالمشاهدين على الإنترنت عبر تحدّياته المعقدة والمثيرة.

وعلى مدار العام الماضي، أمضى Mr Beast نحو 50 ساعة مدفونًا على قيد الحياة وعرض 10 آلاف دولار على أحد زملائه في المنصة للجلوس في حوض استحمام مليء بالثعابين.

كذلك، استضاف نسخته الخاصة من لعبة مسلسل نيتفلكس "لعة الحبار".

ويبدو أن فتى الكشافة السابق يتمتع بشخصية كريمة أيضًا إذ أعطى في أحد مقاطعه المنشورة 10 آلاف دولار للمشاهد الذي حصل على أكبر عدد من شارات الكشافة في حياته. بالإضافة إلى حملات الرعاية من Coinbase وتطبيق الكوبونات Honey ، يحقق Mr Beast أيضًا الأموال من السلع المرخصة مثل: القمصان والقبعات وغيرها من الملابس إلى جانب تطبيق Mr Beast Burger، الذي أطلقه العام الماضي.

وقدم تطبيق توصيل الطعام إلى المشتركين على قناته والبالغ عددهم 90 مليونا ليوفر وجبات المطاعم من جميع أنحاء البلاد.

وحتّى الآن أعلن عن 1700 شراكة مع المطاعم وبيع 5 ملايين شطيرو برغر.

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2- جيك بول: 45 مليون دولار

عدد المشتركين: 20.4 مليون

عاد بول إلى القائمة مرة أخرى من خلال مشاركاته في الملاكمة منذ ظهوره الأخير عام 2018 بدخل بلغ 21.5 مليون دولار وقد شكلت 3 من مبارياته عام 2021 حوالي 90 بالمئة من إجمالي دخله.

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3- ماركيبادير: 38 مليون دولار

عدد المشتركين: 31.7 مليون

حقق القليل من نجوم منصات مواقع التواصل الاجتماعي مداخيل عبر بيع السلع والمنتجات مثلما يفعل ماركيبادير الذي حقق مبيعات عالية بشكل خاص من القمصان والسترات وغيرها من المنتجات المرتبطة بسلسلة مقاطع الفيديو Unus Annus.

وعمل على تصوير مسلسل تلفزيوني مقتبس عن مدوّنته الشخصية The edge of sleep التي تدور أحداثها عمّا بعد نهاية العالم.

ويأمل في بيع المسلسل إلى شركة عالمية مثل نتفليكس وغيرها.

هنا لمتابعة قناو ماركيبايدر على يوتيوب. انقرلمتابعة قناو ماركيبايدر على يوتيوب. 4- ريت ولينك:30 مليون دولار

عدد المشتركين:17.4 مليون

بدأ Good Mythical Morning، بوصفه برنامجًا حواريًّا يوميًّا للثنائي ريت ولينك تطور في ما بعد ليصبح أشبه بإمبراطورية تضم تحت مظلّتها أعمالًا منفصلة وعلامات تجارية تابعة ممّا عزز المشاهدات على المنصة. ويعد أحد برامجهاالأكثر نجاحًا سلسلة الطبخ Mythical Kitchen.

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عدد المشتركين: 12.9 مليون

لا يكفّ Unspeakable عن الحديث بشأن لعبة الفيديو Minecraft، حيث ينشر مقاطع فيديو فيها.

وقد باع العام الماضي حقوق تلك المقاطع على يوتيوب لشركة Spotter، الناشئة التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرًّا لها. وراهن على إمكانية استخدام هذه الأموال لتطوير أعماله بشكل أسرع.

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