القائمة تتسع.. أبرز شركات التكنولوجيا التي قطعت العلاقات مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 04:10 مساءً - تتواصل حملة المقاطعة لروسيا جراء غزوها لأوكرانيا، فمن عمالقة التواصل الاجتماعي إلى ناشري ألعاب الفيديو، أوقف عدد متزايد من شركات التكنولوجيا أعمالها مع روسيا ردًا على حربها.

إليك نظرة عامة على ما أعلنته شركات التكنولوجيا الرئيسية حتى الآن. القائمة تتزايد يوما بعد يوم.

مايكروسوفت

قالت مايكروسوفت يوم الجمعة إنها علقت جميع مبيعات منتجاتها وخدماتها في روسيا بسبب ما وصفته بأنه “غزو غير مبرر وغير قانوني” لأوكرانيا. كما تعهد عملاق البرمجيات بالمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ضد الهجمات الإلكترونية الروسية.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت مايكروسوفت إنها لن تعرض أي محتوى من وسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة RT وSputnik، وأنها ستزيل ترتيب نتائج البحث على Bing وستوقف جميع الصفقات الإعلانية معهم.

باي بال

أغلقت شركة المدفوعات عبر الإنترنت خدماتها في روسيا يوم السبت بعد أن توقفت عن قبول مستخدمين جدد في روسيا في وقت سابق من الأسبوع.

صرح متحدث باسم الشركة بأن “PayPal” ستواصل معالجة عمليات سحب العملاء “لفترة من الوقت، مما يضمن توزيع أرصدة الحسابات بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.. لن تعطي الشركة موعدًا نهائيًا محددًا”.

EA وActivision Blizzard

أعلنت شركتا ألعاب الفيديو أنهما لن تبيعا ألعابهما ومحتوياتهما في روسيا بعد الآن.

بالنسبة إلى Electronic Arts (EA)، التي تمتلك امتياز FIFA، يشمل ذلك الألعاب والمحتوى الإضافي وحزم العملات الافتراضية، والتي لن تكون متاحة في بيلاروسيا أيضًا.

أبل

أوقفت شركة أبل مؤقتًا جميع مبيعات منتجاتها المادية في روسيا، وقيدت وصول روسيا إلى الخدمات الرقمية بما في ذلك Apple Pay وحظرت RT News وSputnik من متجر التطبيقات الخاص بها خارج روسيا.

في أوكرانيا، عطلت الشركة أيضًا ميزات حركة المرور والحوادث المباشرة في خرائط Apple الخاصة بها “كإجراء وقائي وسلامة للمواطنين الأوكرانيين” وسط مخاوف من أن روسيا قد تستهدف مواقع محددة باستخدام هذه الأدوات.

جوجل

منعت الشركة المملوكة لشركة Alphabet وسائل الإعلام الحكومية الروسية من عرض الإعلانات على منصاتها، وحظرت تطبيقات الأجهزة المحمولة المتصلة بمنافذ الوسائط RT وSputnik من متجر Play التابع لها، وأزالت الناشرين من أخبار جوجل وحظرتهم من يوتيوب في جميع أنحاء أوروبا.

مثل أبل، قامت الشركة بتعطيل بعض ميزات حركة المرور المباشرة والحوادث من خرائط جوجل في أوكرانيا. تشير أدوات البحث والخرائط في البلاد الآن أيضًا إلى موارد الأمم المتحدة للاجئين وطالبي اللجوء.

في روسيا، تظل معظم خدماتها – مثل البحث والخرائط ويوتيوب – متاحة ، “وتستمر في توفير الوصول إلى المعلومات ووجهات النظر العالمية” للأشخاص هناك ، على حد قول جوجل.

ميتا (فيسبوك وأنستقرام)

أعلنت Meta يوم الإثنين الماضي أن صفحات فيسبوك وحسابات أنستقرام التابعة لـ RT وSputnik لن تكون متاحة داخل الاتحاد الأوروبي.

يوم الجمعة، ردت هيئة تنظيم الاتصالات الوطنية الروسية بمنع الوصول إلى فيسبوك في البلاد، ردًا على ما وصفته بـ “التمييز” ضد وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

تويتر

حذف موقع تويتر أيضًا حسابات RT وSputnik في أوروبا، تماشيًا مع حظر الاتحاد الأوروبي للمنافذ الإخبارية المدعومة من الكرملين والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

لا يمكن الآن الوصول إلى هذين الحسابين على تويتر عبر الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة.

بدلاً من ذلك، تظهر رسالة تنص على “تم حجب الحساب”. اتهم الاتحاد الأوروبي كل من وسائل الإعلام التي تديرها الدولة بنشر معلومات مضللة ضارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تيك توك

علق تطبيق الفيديو المملوك للصينيين عمليات تحميل الفيديو والبث المباشر الجديدة في روسيا، مشيرًا إلى مخاوف بشأن القانون الجديد في البلاد الذي يقضي على ما يسمى بـ “الأخبار الكاذبة”.

مثل فيسبوك وأنستقرام وتويتر، حظر تيك توك أيضًا الوصول إلى RT وSputnik في الاتحاد الأوروبي.

سناب شات

أوقفت شركة سناب شات، جميع الإعلانات التي يتم عرضها في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، وقالت إنها لم تعد تقبل أرباحًا من الكيانات المملوكة للدولة في روسيا.

كما تعهدت الشركة بتقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وقالت في بيان “نقف متضامنين مع أعضاء فريقنا الأوكراني وشعب أوكرانيا الذين يقاتلون من أجل حياتهم ومن أجل حريتهم”.

BooKingو Airbnb

أوقف كل من وكيل السفر عبر الإنترنت وشركة تأجير المنازل عملياتهما في روسيا.

تتنازل Airbnb الآن أيضًا عن رسوم الضيف والمضيف على جميع الحجوزات في أوكرانيا، ويستخدم آلاف الأشخاص الذين ليس لديهم خطط للزيارة المنصة لإرسال الأموال إلى السكان المحليين المحاصرين، إلى جانب رسائل الدعم.

نتفليكس

يقال إن Netflix أغلقت الآن خدمتها في روسيا.

وفقًا لـ Variety، أوقفت خدمة البث المباشر في وقت سابق من الأسبوع جميع المشاريع وعمليات الاستحواذ الروسية المستقبلية، وتم تعليق أربع سلاسل أصلية إلى أجل غير مسمى.

سبوتيفاي

أغلق عملاق البث الصوتي مكتبه في روسيا إلى أجل غير مسمى وأزال كل المحتوى من وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة RT وSputnik، بشأن ما وصفته بـ “هجوم موسكو غير المبرر على أوكرانيا”.

نوكيا

قالت شركة تصنيع معدات الشبكات الفنلندية يوم الثلاثاء إنها ستوقف عمليات التسليم إلى روسيا امتثالاً للعقوبات المفروضة على البلاد. تزود نوكيا عادة MTS وVimpelcom وMegafon وTele2 في روسيا.

قال متحدث باسم نوكيا: “وجهة نظرنا هي أن سلامة موظفينا لها أهمية قصوى”.

“لدينا بعض الصناعات التحويلية في أوكرانيا في غرب البلاد ، وهي أيضًا قريبة جدًا من الحدود المجرية. نحن نراقب الموقف بنشاط ولدينا بالفعل خطط طوارئ جاهزة للاستخدام إذا لزم الأمر.”

إريكسون

قررت شركة الاتصالات السويدية العملاقة أيضًا تعليق جميع عمليات التسليم للعملاء في روسيا أثناء مراجعة الوضع في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الشركة: “نحن قلقون للغاية بشأن الوضع في أوكرانيا ونتابع التطورات عن كثب. أولويتنا هي ضمان سلامة شعبنا هناك. نحن أيضًا على اتصال منتظم مع عملائنا لضمان الطوارئ التشغيلية في وضع ديناميكي للغاية”.

أوراكل

غرّدت شركة أوراكل العملاقة لبرامج الأعمال على تويتر يوم الأربعاء بأنها “علقت بالفعل جميع العمليات” في روسيا، بعد أن دعا نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف الشركة إلى التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في روسيا “حتى يتم حل النزاع”.

ساب

وقالت شركة SAP الألمانية المنافسة لشركة Oracle إنها أوقفت جميع مبيعات منتجاتها وخدماتها في روسيا.

وقالت الشركة في مدونة يوم الأربعاء: “مثل بقية العالم، نشاهد الحرب في أوكرانيا برعب وندين الغزو بأقوى العبارات الممكنة”.