بالفيديو.. “إل جي” تطلق شاشة OLED جديدة لعشاق الألعاب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت شركة إل جي عن شاشة OLED جديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأفادت الشركة الكورية الجنوبية بأن الشاشة تصلح للذين يعتمدون على الحواسيب المكتبية وأجهزة سوني بلاي ستيشن 5 ومايكروسوفت إكس بوكس Series X، وذلك من خلال تجهيز الشاشة بمنافذ التوصيل DisplayPort وHDMI 2.1 مع دعم معدل الصورة المتغير عن طريق HDMI VRR.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة UltraGear 48GQ900 تأتي بلوحة قياس 48 بوصة وبدقة وضوح 4K وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز مع سطح قليل الانعكاسات.

وتعمل اللوحة OLED قياس 48 بوصة بدقة الوضوح 4K ومعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز مع زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، وتروج الشركة الكورية الجنوبية لشاشتها الجديدة من خلال دعم محتويات HDR وتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 5ر98%.

انعكاسات أقل

وعلى العكس من التلفاز الذكي OLED، تمتاز شاشة الألعاب UltraGear 48GQ900 بسطح مطفأ، وبالتالي تصدر عن الشاشات انعكاسات أقل عند تشغيلها في الغرف ساطعة الإضاءة.

وتشتمل باقة تجهيزات الشاشة UltraGear 48GQ الجديدة على سماعات مدمجة وموالف تلفاز وواجهة مستخدم WebOS.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي أطلقت شركة إل جي الشاشة UltraGear 32GQ950 الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 32 بوصة وتتمتع بدقة وضوح 4K (3840 × 2160 بيكسل)، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 140 هرتز.

ويبلغ زمن الاستجابة 1 مللي ثانية، بينما تبلغ درجة السطوع 1000 قنديلة/ متر2 بفضل الاعتماد على تقنية VESA DisplayHDR 1000، وهو ما يضمن تباينا ديناميكيا للغاية.