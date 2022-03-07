بسبب غزو أوكرانيا.. حرب الإنترنت تستعر بين روسيا والغرب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 04:10 مساءً - شبكة الإنترنت، هي جبهة جديدة للصراع بين موسكو والغرب تم تدشينها مع بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، وهذه الجبهة المفتوحة صارت مستعرة.

بعد أسبوع شهد منع السلطات الروسية الوصول إلى فيسبوك في البلاد وتقييد الوصول إلى تويتر، قرر تطبيق تيك توك تعليق خدمة البث المباشر وإمكانية نشر مقاطع جديدة من جانب المستخدمين في روسيا إثر إعلان السلطات عن قوانين جديدة بشأن بث الأخبار الكاذبة.

وأمس الأحد، أعلن تطبيق “تيك توك” أنه علّق إمكانية نشر مقاطع فيديو جديدة على منصّته في روسيا، بعدما اعتمد مجلس الدوما قانونا جديدا ينص على فرض عقوبة السجن على كل من ينشر “معلومات كاذبة” عن الجيش الروسي وغزوه لأوكرانيا.

وقال التطبيق في سلسلة تغريدات إنه “في ضوء القانون الجديد بشأن +المعلومات المضللة+، ليس لدينا خيار آخر سوى تعليق البث المباشر ونشر المحتوى الجديد (…) إلى حين درس العواقب المحتملة على سلامة” موظفي “تيك توك” ومستخدمي الشبكة الاجتماعية.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يحدد “تيك توك” ما إذا كانت مقاطع الفيديو المنشورة من الخارج ستظل متاحة للمستخدمين الروس أم لا.

ويتخذ قرار هذا التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، بُعدا دبلوماسيا، لأن “تيك توك” شركة تابعة لمجموعة بايت دانس الصينية.

وتعرض التطبيق لانتقادات بسبب عدم اعتراضه على الغزو الروسي لأوكرانيا، عكس شركة ميتا، التي تملك فيسبوك وأنستقرام، وموقع تويتر.

كما تعرض تيك توك لاتهامات بالسماح ببث معلومات وأخبار كاذبة خلال الصراع في أوكرانيا.

وحتى الآن امتنعت الصين التي تربطها علاقات وثيقة مع روسيا، عن إدانة الحرب الروسية في أوكرانيا.

حصار حديدي

تفرض روسيا والدول الغربية الرقابة على وسائل الإعلام الخاصة ببعضها البعض وتغلقها في محاولة للسيطرة على تداول المعلومات عبر الإنترنت.

وأدى قانون جديد يجرم “الأخبار الكاذبة” في روسيا إلى قيام بي بي سي وسي إن إن وبلومبرج وغيرها بوقف عملياتها في البلاد، في حين حظرت شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر.

يوم الجمعة، وافق البرلمان الروسي على قانون جديد يواجه ما أسمته الحكومة الروسية “حرب المعلومات” التي تستهدف موسكو.

ومن بين الكثير من الاعتراضات، ترفض الحكومة الروسية وصف غزو أوكرانيا بأنه “حرب” وبدلا عن ذلك تعتبرها “عملية عسكرية خاصة”.

وبموجب القانون الجديد، فإن أي شخص يثبت أنه نشر أخبارا كاذبة عن القوات المسلحة الروسية يواجه السجن لفترة تصل إلى 15 عاما.

وفي الغرب، تعرضت وسائل الإعلام الحكومية الروسية روسيا اليوم وسبوتنيك للحظر من قبل شركات التواصل الاجتماعي والاتحاد الأوروبي.

الموقف في روسيا

فرضت الحكومة الروسية حظرا جزئيا على الدخول إلى فيسبوك وتويتر بعد صدامات مع الشركات المشغلة لتلك المنصات.

واتهمت شركة الاتصالات الروسية المملوكة للدولة روسكوماندزور موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “بانتهاك حقوق وحريات المواطنين” بعد أن رفضت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، وقف عمليات التحقق من صحة المعلومات والتحذير من المحتوى الذي تبثه المنظمات الروسية المملوكة للدولة.

كما أشارت نيتبلوكس إن تويتر تعرض لحجب على نطاق واسع بمعرفة شركات الاتصالات الروسية.

وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في شركة Meta الأم لشركة Facebook، إن حجب المنصة سيعزل “الملايين من الروس العاديين” من المعلومات الموثوقة، ويحرمهم من التواصل مع الأصدقاء والعائلة ويعني أنهم “تم إسكاتهم من التحدث علانية”. قال: “سنواصل بذل كل ما في وسعنا لاستعادة خدماتنا حتى تظل متاحة للناس للتعبير عن أنفسهم بأمان وأمان وتنظيم العمل.”

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أقرت فيه روسيا يوم الجمعة مشروع قانون يجرم النشر المتعمد لما تعتبره موسكو تقارير “وهمية”.

يفرض مشروع القانون، الذي تم التصديق عليه سريعًا من قبل مجلسي البرلمان الذي يسيطر عليه الكرملين ووقعه بوتين، أحكامًا بالسجن تصل إلى 15 عامًا لمن ينشرون معلومات تتعارض مع رواية الحكومة الروسية بشأن الحرب.

رداً على ذلك، قالت العديد من المنافذ إنها ستتوقف مؤقتاً عن عملها داخل روسيا لتقييم الوضع. من بينها، قالت سي إن إن إنها ستتوقف عن البث في روسيا بينما قالت بلومبرج وبي بي سي إنهما ستعلقان مؤقتًا عمل صحفييهما هناك.

توسع روسيا جهودها للسيطرة على انتشار المعلومات حول غزو أوكرانيا والتحرك ضد مصادر الأخبار المستقلة. يأتي ذلك في أعقاب الحظر الذي تم فرضه في وقت سابق يوم الجمعة على بي بي سي، وصوت أمريكا الذي تموله الحكومة الأمريكية وراديو أوروبا الحرة / راديو ليبرتي ، والإذاعة الألمانية دويتشه فيله، وموقع ميدوزا في لاتفيا.

موقف الغرب

قالت Meta يوم الجمعة إنها تحجب RT وSputnik في المملكة المتحدة. جاء ذلك بعد طلب من وزيرة الثقافة نادين دوريس في رسالة في اليوم السابق إلى TikTok وTwitter وMeta. قامت Meta بالفعل بحظر المؤسسات الإخبارية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

“في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنا أننا سنقيد الوصول إلى RT و Sputnik عبر الاتحاد الأوروبي. تمشيا مع هذا الإجراء، وبعد طلب من حكومة المملكة المتحدة، سنقوم أيضًا بتقييد الوصول إلى RT وSputnik في المملكة المتحدة في هذا الوقت ، “قال متحدث باسم Meta.

والأسبوع الماضي، أعلنت ميتا أنها ألغت شبكة معلومات مضللة تستهدف أشخاصًا في أوكرانيا، تتألف من حوالي 40 حسابًا وصفحة ومجموعة على فيسبوك وأنستقرام.

في مدونة، قال ناثانيال جليشر وديفيد أغرانوفيتش، رئيس سياسة الأمن في ميتا ومدير تعطيل التهديدات على التوالي، إن الشبكات كانت تدار من روسيا وأوكرانيا.

“تم تشغيلها من روسيا وأوكرانيا واستهدفت الأشخاص في أوكرانيا عبر منصات وسائط اجتماعية متعددة وعبر مواقعهم الإلكترونية الخاصة. لقد أوقفنا هذه العملية، وحظرنا مشاركة نطاقاتهم على منصتنا، وتبادلنا المعلومات مع منصات التكنولوجيا الأخرى والباحثين والحكومات “.

وحذرت الشركة أيضا من وجود اختراق يحمل اسم “غوست رايتر” (Ghost Writer) يستخدم في الدخول إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجيش الأوكراني والشخصيات العامة في أوكرانيا عبر البريد الإلكتروني لنشر معلومات مضللة.

وبدأ تنفيذ إجراءات خصوصية إضافية في أوكرانيا وروسيا بعد ظهور تقارير أشارت إلى استهداف أشخاص أبدوا احتجاجهم على الحرب، وفقا لفيسبوك.

وتضمنت الإجراءات الإضافية

– إغلاق المستخدمين حساباتهم لمنع أي شخص آخر من تحميل أو نشرها أو نشر محتواها.

– وقف خاصية رؤية قوائم أصدقاء الغير أو البحث فيها.

– إرسال إخطار لكل من هم في روسيا بكيفية تأمين حسابات أنستقرام وتوجيههم إلى الدخول للإعدادات من أجل جعل الحساب “خاص”.

وأعلنت شركة تويتر، التي تشغل موقع التواصل الاجتماعي الذي يحمل نفس الاسم، أنها سوف تحذر من التغريدات ذات الصلة بمحتوى حسابات وسائل الإعلام الموالية لروسيا.

كما أشارت إلى أنها تتخذ خطوات من شأنها التقليل من انتشار هذا النوع من المحتوى على منصتها للتواصل الاجتماعي.

ومن الطبيعي أن يثار جدل حول الدور الكبير الذي ينبغي أن تلعبه الشركات في الحرب، البعض يرون أن هذه ضرورة أخلاقية.

وقال أليكس ستاموس، كبير مسؤولي الأمن الإلكتروني السابق لدى فيسبوك، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “من المناسب أن تختار الشركات الأمريكية طرفا تنحاز إليه أثناء الصراعات الجيوسياسية، وهو ما ينبغي أن يكون مطلبا سهلا”.