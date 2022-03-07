شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يعلق عمليات تحميل الفيديو الجديدة والبث المباشر فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت TikTok أنها ستقيد مؤقتًا المستخدمين فى روسيا من البث المباشر وتحميل مقاطع فيديو جديدة على نظامها الأساسى، وقالت إنها كانت تفعل ذلك ردًا على التشريع الذى تم سنه مؤخرًا في البلاد تحت مسمى قانون "أخبار كاذبة"، والذى يهدد بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا للأفراد المتهمين بنشر" معلومات مضللة "عنها عسكريًا أو حكوميًا.

وقال TikTok: "ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر والمحتوى الجديد على خدمة الفيديو الخاصة بنا في روسيا بينما نراجع الآثار الأمنية لهذا القانون"، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن سلامة مستخدميها هى "الأولوية القصوى.

وفى الوقت الحالى، يمكن لمستخدمى TikTok فى روسيا الاستمرار فى مراسلة بعضهم البعض وأصدقائهم فى البلدان الأخرى، وصرحت الشركة سنواصل تقييم الظروف المتطورة فى روسيا لتحديد متى يمكننا استئناف خدماتنا بالكامل مع اعتبار السلامة على رأس أولوياتنا".

وتأتى هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان TikTok أنها ستبدأ في إضافة تسميات إلى مقاطع الفيديو من بعض وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.

وأشارت الشركة يوم الجمعة إلى أنها بدأت العمل على السياسة العام الماضي لكنها قررت التعجيل بتنفيذها ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، ويمكن لمستخدمى TikTok توقع رؤية الملصقات التى تبدأ فى الظهور فى وقت ما خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى بيان لـ The Verge، قالت TikTok إنها ستطبق الملصقات على بعض المنافذ الروسية على الأقل فى نفس اليوم الذي أعلنت فيه تيك توك عن هذه السياسة، واتهمت روسكومنادزور الروسية المنصة بإزالة المحتوى من وسائل الإعلام الروسية.