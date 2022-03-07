تكنولوجيا: هل يمكن أن تصاب أجهزة أيفون بالفيروسات وكيف تحمى نفسك؟

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هل يمكن أن تصاب أجهزة أيفون بالفيروسات؟
تكون الإجابة على هذا السؤال بـ "نعم"، لكن المخاطرة قليلة جدًا، ووفقًا لمارك روجرز، نائب رئيس استراتيجية الأمن السيبراني في Okta، فإن الهجمات على أجهزة أيفون نادرة جدًا، فإن الهجمات على أجهزة أيفون أندر بكثير من الهجمات على أجهزة أندرويد.
ومع ذلك، فإن تهديد فيروسات أيفون مهما كان صغيراً، لا يزال حقيقياً للغاية، ولعل أخطر تهديد تواجهه أجهزة أيفون هو التطبيقات المزيفة، فهذه التطبيقات التي تمثل تطبيقات أخرى مشروعة لأغراض شائنة وهجمات التصيد الاحتيالي، تخدع المستخدمين لإعطاء معلومات حساب للممثلين السيئين.
خطوات حماية جهاز أيفون من الفيروسات
على الرغم من أن المخاطر التي يتعرض لها المستخدم العادي منخفضة جدًا، إلا أنه لا تزال هناك احتياطات يمكنك اتخاذها، وأولها تجنب "كسر الحماية" لهاتفك، وهو تغيير غير مصرح به لنظام iOS يسمح لك بتثبيت تطبيقات غير موجودة في متجر تطبيقات أبل الرسمي.
كما أنه يجب الحفاظ على تحديث أيفون الخاص بك باستمرار، مع عدم الضغط فوق الروابط المشبوهة التي قد تتلقاها لأنها قد تكون محاولات تصيد احتيالي.