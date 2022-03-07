شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن أن تصاب أجهزة أيفون بالفيروسات وكيف تحمى نفسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحذر خبراء الأمن من مخاطر البرامج الضارة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac، ويشغل معظم الأشخاص نوعًا من برامج مكافحة الفيروسات على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول للحماية، لكن ماذا عن أجهزة أيفون هل هم أيضا في خطر؟ هذا ما نرصده وفقا لما ذكره موقع "business insider".



هل يمكن أن تصاب أجهزة أيفون بالفيروسات؟ هل يمكن أن تصاب أجهزة أيفون بالفيروسات؟ تكون الإجابة على هذا السؤال بـ "نعم"، لكن المخاطرة قليلة جدًا، ووفقًا لمارك روجرز، نائب رئيس استراتيجية الأمن السيبراني في Okta، فإن الهجمات على أجهزة أيفون نادرة جدًا، فإن الهجمات على أجهزة أيفون أندر بكثير من الهجمات على أجهزة أندرويد.

تتمتع أجهزة أندرويد ببيئة أكثر خصوبة للبرامج الضارة نظرًا لوجود العديد من إصدارات نظام التشغيل، وفي المقابل، يقوم مالكو أجهزة أبل بتحديث برامج نظام التشغيل الخاصة بهم بشكل متكرر، ولا يتعين على أبل التعامل مع نفس القدر من تجزئة نظام التشغيل الموجود في نظام أندرويد البيئي.

ومع ذلك، فإن تهديد فيروسات أيفون مهما كان صغيراً، لا يزال حقيقياً للغاية، ولعل أخطر تهديد تواجهه أجهزة أيفون هو التطبيقات المزيفة، فهذه التطبيقات التي تمثل تطبيقات أخرى مشروعة لأغراض شائنة وهجمات التصيد الاحتيالي، تخدع المستخدمين لإعطاء معلومات حساب للممثلين السيئين.



خطوات حماية جهاز أيفون من الفيروسات خطوات حماية جهاز أيفون من الفيروسات على الرغم من أن المخاطر التي يتعرض لها المستخدم العادي منخفضة جدًا، إلا أنه لا تزال هناك احتياطات يمكنك اتخاذها، وأولها تجنب "كسر الحماية" لهاتفك، وهو تغيير غير مصرح به لنظام iOS يسمح لك بتثبيت تطبيقات غير موجودة في متجر تطبيقات أبل الرسمي.

كما أنه يجب الحفاظ على تحديث أيفون الخاص بك باستمرار، مع عدم الضغط فوق الروابط المشبوهة التي قد تتلقاها لأنها قد تكون محاولات تصيد احتيالي.