شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية تغيير رقمك في سيجنال دون فقد محادثاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد "سيجنال" أحد أكثر تطبيقات الدردشة التي تركز على الخصوصية المتوفرة مع حماية تشفير شاملة، يستخدمه الكثير من الصحفيين والنشطاء للتحدث إلى الناس دون خوف من التطفل.

ومع ذلك يجب عليك حاليًا إعطاء رقم هاتفك لشخص ما للتحدث معه عبر التطبيق، لمزيد من الاحتياطات، قد تحتاج إلى رقم ثانوي لتطبيق سيجنال.

حتى الآن إذا أردت تغيير رقمك على سيجنال، فسيتعين عليك إنشاء حساب جديد لأن هويتك مرتبطة به.

في الشهر الماضي طرحت الشركة ميزة جديدة تتيح لك تغيير الرقم دون فقدان أي سجل دردشة.

هذه الميزة متاحة لتطبيق Signal على Android (v5.30.6) و iPhone (v5.27.1).

لذا تأكد من تحديث التطبيق قبل محاولة تبديل الأرقام.

بمجرد القيام بذلك إليك كيفية تغيير الأرقام حسبما نقل موقع TheNextWeb:

افتح تطبيق Signal على هاتفك.

اضغط على ملف التعريف الخاص بك وانتقل إلى الإعدادات.

انتقل إلى الحساب واضغط على خيار تغيير رقم الهاتف.

انقر فوق "متابعة" على شاشة الرف الدائري، والتي تمنحك معلومات أساسية حول الميزة.

اكتب رقم هاتفك القديم ورقم هاتفك الجديد وانقر فوق تم.

تحقق من التفاصيل الخاصة بك، واضغط على تغيير الرقم.

سيتعين عليك متابعة عملية التسجيل العادية قبل تمكين حسابك بكل محفوظات الدردشة المحفوظة.

بمجرد الانتهاء من هذه العملية سيرى أصدقاؤك رسالة.

إذا كنت تقوم بتغيير هاتفك للتو، فيجب عليك اتباع هذا الإجراء لترحيل بياناتك.

أثناء تواجدك فيه قد ترغب في مراجعة دليل حول إرسال رسائل مختفية على أي نظام أساسى.