شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور تلسكوب هابل مجرتين مصطفتين ولكن تفصل بينهما سنوات ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر صورة هذا الأسبوع التى شاركها الفريق من تلسكوب هابل الفضائى مجرتين يبدو أنهما متداخلتان، ولكن على عكس صورة هابل الأسبوع الماضى والتى أظهرت تفاعل مجرتين، وتظهر صورة هذا الأسبوع مجرتين تفصل بينهما سنوات ضوئية، وفقا لتقرير digitartlend.

والمجرتان هنا هما NGC 4496A، والتى تبعد 47 مليون سنة ضوئية عن الأرض وNGC 4496B التى تبعد مسافة 212 مليون سنة ضوئية، لقد تمت محاذاة الاثنين بحيث يبدو أنهما متداخلين لأنهما فى نفس الاتجاه من الأرض، لكنهما لا يتفاعلان على الإطلاق. ويمكن أن تكون هذه الاصطفاف من المجرات مفيدة لعلماء الفلك الذين يقومون بأنواع معينة من البحث.

وكتب علماء هابل اصطفاف المجرات مثل هذا يوفر لعلماء الفلك فرصة للتعمق فى توزيع الغبار فى هذه المجرات، ويضيف غبار المجرة - المحلاق الداكن الذى يمر عبر NGC 4496A وNGC 4496B - إلى جمال الصور الفلكية، لكنه يعقد أيضًا ملاحظات الفلكيين.

ويميل الغبار فى الكون إلى التشتت وامتصاص الضوء الأزرق، مما يجعل النجوم تبدو باهتة وأكثر احمرارًا فى عملية تسمى "الاحمرار". وربما سمعت عن الانزياح الأحمر، حيث يتم إطالة الضوء من الأجسام التى تبتعد عنا فى الطول الموجى وبالتالى يتم إزاحته إلى النهاية الحمراء للطيف.

هذه الظاهرة مفيدة لقياس تمدد الكون.

ومع ذلك، فإن تأثير الاحمرار شيء مختلف تمامًا. ويوضح علماء هابل: "يختلف الاحمرار بسبب الغبار عن الانزياح الأحمر، والذى يرجع إلى توسع الفضاء نفسه". "من خلال القياس الدقيق لكيفية تأثير الغبار فى المجرة الأمامية على ضوء النجوم من المجرة الخلفية، ويمكن لعلماء الفلك رسم خريطة للغبار فى الأذرع الحلزونية للمجرة الأمامية التى تساعد "خرائط الغبار" الناتجة علماء الفلك على معايرة قياسات كل شيء من المسافات الكونية إلى أنواع النجوم التى تسكن هذه المجرات ".