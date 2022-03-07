شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro Max وiPhone 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة أيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 4، كما يلى:

هاتف iPhone 13 Pro Max الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

هاتف iPhone 4 نظام التشغيل: يعمل بنظام iOS 7.

أبعاد الهاتف: 114.3×58.6×9.3 ملم.

مساحة الشاشة: شاشة 3.5 بوصة.

دقة الشاشة: 640×960 بيكسل.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 5 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية: كاميرا امامية 0.3 ميجا بيكسل.

المعالج: معالج Apple A4.

الرامات: 0.5 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: 32 جيجا بايت.

البطارية: بقوة 1420 mAh.