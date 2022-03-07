شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف حسابك على Twitch أو تعطيله مؤقتًا فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر
كيفية حذف حسابك على Twitch
1. انتقل إلى twitch.tv وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.
2. توجه إلى رابط مسح الحساب.
3. أدخل سبب حذف حسابك ثم حدد حذف الحساب، وبمجرد معالجة طلبك، سيتم مسح حسابك إلى الأبد.
كيفية تعطيل حساب Twitch
إذا كنت تفضل استخدام خيار التعطيل، فإليك كيفية القيام بذلك:
1. انتقل إلى twitch.tv وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.
2. اضغط فوق صورة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم حدد الإعدادات.
3. ضمن علامة التبويب "الملف الشخصي"، قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى قسم "تعطيل حساب Twitch الخاص بك"، ثم اضغط فوق ارتباط تعطيل الحساب للتوجه إلى صفحة تعطيل الحساب.
4. في صفحة "تعطيل الحساب"، ادخل سببًا لتعطيل حسابك ثم اضغط فوق الزر تعطيل الحساب.
إذا غيرت رأيك فيما بعد وأردت استعادة الحساب، فما عليك سوى التوجه إلى twitch.tv مرة أخرى وتسجيل الدخول، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد إعادة تنشيط حسابك.