شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تزويد أوكرانيا بالمزيد من محطات الانترنت الفضائى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث إلى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس وأعلن أن البلاد ستتلقى المزيد من محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك الأسبوع المقبل.

وكتب زيلينسكي على تويتر "تحدثت إلى إيلون ماسك، أنا ممتن له لدعمه أوكرانيا بالأقوال والأفعال"، قال ماسك يوم الخميس إن نظام Starlink هو نظام الاتصالات الوحيد غير الروسي الذي لا يزال يعمل في بعض أجزاء أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي حسبما نقل موقع ذا حورناليزم بوست عن رويترز.

وأضاف في تغريدة "الأسبوع المقبل سوف نتلقى دفعة أخرى من أنظمة Starlink للمدن المدمرة، ناقشنا مشاريع فضائية محتملة، لكنني سأتحدث عن هذا بعد الحرب".