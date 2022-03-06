شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مواقع أوكرانية تتعرض لهجوم بدون توقف.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة مراقبة الإنترنت في كييف ، إن المواقع الإلكترونية الأوكرانية تتعرض لهجوم متواصل من قراصنة روس منذ أن شن الكرملين غزوًا للبلاد الشهر الماضي.

في منشور على تويتر، قالت دائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا إن "المتسللين الروس يواصلون مهاجمة موارد المعلومات الأوكرانية دون توقف" حسبما نقلت رويترز.

وقالت الوكالة إن مواقع تابعة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية كانت من بين المتضررين من عمليات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) التي تعمل على توجيه خرطوم حريق نحو السيرفرات المستهدفة في منطقة محاولة لضربهم حاليا.

وقالت الوكالة إن المواقع نجت حتى الآن من العاصفة.

"سوف نتحمل في ساحات القتال وفي الفضاء الإلكتروني".

في الماضي نفت روسيا مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الانتخابات الأمريكية.

كما تعرضت المواقع الروسية لهجمات DDoS، دعت أوكرانيا متسلليها السريين للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية وإجراء مهام تجسس إلكتروني ضد القوات الروسية

قال مركز التنسيق الوطني الروسي لحوادث الكمبيوتر إن هناك "هجمات حاسوبية ضخمة" على مصادر المعلومات الروسية.