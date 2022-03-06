شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على آخر تسريبات هاتف iPhone SE المنتظر هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تكشف شركة أبل خلال 8 مارس الجاري عن مجموعة من منتجاتها الجديدة والتى يأتى من ضمنها هاتف iPhone SE، إضافة إلى جهاز iPad Air، فيما كشفت مجموعة من التسريبات عن موصفات هاتف iPhone SE المنتظر .

وبحسب التسريبات فإن الهاتف المقبل سيصل باسم iPhone SE plus للأسواق، كما يدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات 5G، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر يبدأ من 300 دولار.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج A15 Bionic، كما أوضح تقرير Ming-Chi Kuo الأخير أن الهاتف يأتي بإختيارت في سعة التخزين بين 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت.

وتقدم أبل هاتف iPhone SE plus بألوان الأحمر والأسود، كما يأتي الهاتف بلغة تصميم تحاكي iPhone SE (2020)، إلا ان إصدار هذا العام يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G mmW وsub-6.