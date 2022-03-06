شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تتلقى بيانات من قمر صناعى جديد أطلقته مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام صينية أن الخبراء تمكنوا من استقبال إشارات أحد الأقمار الصناعية الجديدة التي أرسلتها بلادهم إلى الفضاء مؤخرا، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الخبراء في أحد المراكز الأرضية في مقاطعة هاينان الصينية تمكنوا من استقبال البيانات الأولية من أحد أقمار Hainan-1 التي أطلقت إلى الفضاء مؤخرا".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال بيان صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم "البيانات التي استلمناها كانت من قمر Hainan-1-02 الجديد، جودة المعلومات كانت جيدة، لقد استقبلنا نحو 10 جيحابايت من البيانات، وتم حفظها ويجري العمل على معالجتها حاليا".

ومن جهته قال مدير معد أبحاث هاينان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، يانج تيانليان: بعد الحصول على البيانات بنجاح يمكننا القول أن القمر تم تطويره بشكل جيد، في الأيام الأخيرة عمل موظفونا بشكل مكثف لمراقبة استقبال البيانات من الأقمار الصناعية الجديدة، ويمكننا القول إن النتيجة كانت جيدة".

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد اطلقت منذ مدة 22 قمرا صناعيا جديدا إلى مدارات الأرض، وكان من بين تلك الأقمار قمرا Hainan-1-01 وHainan-1-02، وقمرا Wenchang-1-01 وWenchang-1-02، وزودت هذه الأقمار بكاميرات عالية الدقة لالتقاط صور واضحة للأرض، كما جهزت بمعدات متطورة تمكنها من إرسال واستقبال البيانات التي ستستعمل في ضمان أمن الملاحة في المناطق البحرية، ومن المفترض أن تستخدم الصين أيضا بيانات هذه الأقمار في الأعمال المخصصة لمراقبة الموارد الطبيعية والغابات ومهمات الإنقاذ البحري.