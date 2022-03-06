شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 13 سيتيح للمستخدمين التحكم فى قوة "فلاش الهاتف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن نظام أندرويد 13 المقبل سيضم ميزة تتحكم في قوة سطوع فلاش الكاميرا، والتى ستتيح لك ضبط سطوعه أثناء استخدامه كمصباح، وهي الميزة الموجودة بالفعل في أجهزة iOS.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نظام Android 13 القادم سيطلق عليه الاسم الرمزي Tiramasu وسيوفر سمات جديدة ومسحًا مدمجًا لرمز QR وميزات مشاركة أسهل من بين أشياء أخرى.

وبحسب التقرير فإن ميزة التحكم في قوة الفلاش لن تكون متاحة لجميع هواتف أندرويد، حيث قد يرجع ذلك إلى أن التحكم في سطوع الفلاش يتطلب واجهة أجهزة لم يتم تثبيتها مع جميع الهواتف مع حزم الكاميرا الخاصة بها، مما يعني أنه قد يكون من الممكن أن تحصل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد فقط في المستقبل على هذه الميزة.