شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزود الإنترنت الأساسى Cogent يقطع الخدمة عن روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Cogent Communications ، وهي مزود الإنترنت الأساسي الذي ينقل ما يقرب من 25% من جميع حركة مرور الويب العالمية، في قطع العلاقات مع الشركات الروسية ردًا على غزو البلاد لأوكرانيا.

وأخبرت الشركة صحيفة The Washington Post أنها كانت تفعل ذلك لمنع الكرملين من استخدام شبكتها لتنفيذ هجمات إلكترونية ونشر معلومات خاطئة حول الصراع المستمر.

وقال ديف شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة Cogent، للصحيفة،"هدفنا ليس إيذاء أي شخص، إن الأمر يتعلق فقط بعدم تمكين الحكومة الروسية من امتلاك أداة أخرى في صندوق الحرب، مضيفًا "لقد كان قرارًا صعبًا".

وفي بيان لـ ZDNet ، قالت الشركة إنها تمتثل أيضًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا اليوم وسبوتنيك.

"Cogent لا يقيد أو يمنع حركة المرور الصادرة من روسيا أو الموجهة إليها، وتواصل شركة "كوجنت" تقديم الخدمات لأوكرانيا "، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعطيل اتصال الإنترنت وإبطائه.

ويشمل بعض عملاء Cogent الروس شركة الاتصالات المملوكة للدولة Rostelecom ، وهي واحدة من أكبر مزودي الإنترنت في البلاد ، وشركات الاتصالات اللاسلكية Megafon و Veon، وقالت شركة Cogent إنها تعمل مع بعض تلك الشركات لتزويدها بتمديدات.

ويشعر بعض الخبراء بالقلق من أن هذه الخطوة ستمنع أيضًا الروس من الوصول إلى المعلومات التي لا تأتي من الكرملين، وقال ميخائيل كليماريف ، المدير التنفيذي لجمعية حماية الإنترنت في روسيا، "أود أن أنقل للناس في جميع أنحاء العالم أنه إذا قمت بإيقاف تشغيل الإنترنت في روسيا، فهذا يعني قطع 140 مليون شخص على الأقل عن بعض المعلومات الصحيحة" في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست.

"طالما أن الإنترنت موجود، يمكن للناس معرفة الحقيقة. لن يكون هناك إنترنت - كل الناس في روسيا سيستمعون فقط إلى الدعاية ".