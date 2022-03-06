شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق أحدث أجهزتها اللوحية HUAWEI MatePad بشاشة كاملة 10.4 بوصة بدقة 2K والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة هواوي لأعمال المستهلك، الرائدة في تصنيع وإنتاج الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية رسمياً جهازها اللوحي الجديد HUAWEI MatePad، والذي يعتبر أحدث إصداراتها في عالم "التابلت"، حيث وفرت هواوي التابلت الجديد في السوق المصري لإنجاز الأعمال والمهام اليومية من خلال تزويده بشاشة عرض كاملة 10.4 بوصة بدقة 2K ومكبرات صوت رباعية وإمكانية فتح أكثر من نافذة بالإضافة إلى مميزات الجهاز الفائق والتي تتيح مشاركة الشاشة بين اللابتوب والتابلت.

ويعد الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MatePad الإضافة الأحدث إلى سلسلة أجهزة HUAWEI MatePad T اللوحية. ويتميز الإصدار العادي من التابلت الجديد HUAWEI MatePad بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة وبدقة 2K لتقديم صورة بأفضل جودة و4 مكبرات صوت من Harman Kardon لتوفر تجربة صوت غامرة. ويتوافق الجهاز اللوحي الجديد مع قلمHUAWEI M-Pencil (من الجيل الثاني) ليوفر للمستهلكين ميزات ذكية متعددة لإنجاز المهام، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من تطبيقات تدوين الملاحظات. كما يدعم جهاز HUAWEI MatePad الجديد والمحسّن نظامًا بيئيًا غنيًا كجهاز لوحي شامل يتمتع بمميزات قوية لا مثيل لها.

ويمكن للمستخدمين الحصول على تابلت HUAWEI MatePad بأسعار تبدأ من 4,899 جنيه، والإستمتاع بالعروض الحصرية المتوفرة خلال مرحلة الحجز المسبق والحصول على قلم HUAWEI M-Pencil هدية مجانية بالإضافة إلى الحصول على خصم يصل إلى 50% في حالة تمديد الضمان لمدة سنة أو أكثر مع خدمة HUAWEI Care، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

يأتي إصدار الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MatePad في إطار استراتيجية هواوي التي تركز على توفير أفضل المنتجات الرائدة التي تتمتع بأعلى تكنولوجيا وبأسعار تنافسية بما يمنح المستخدمين تجربة فريدة لا مثيل لها، ويساعدهم على مواكبة متطلبات التحول الرقمي.

قال بيك ين، رئيس هواوي مصر لأعمال المستهلك: "يأتي عملاء هواوي على رأس أولويات الشركة، حيث يعد السوق المصري من أكبر وأفضل الأسواق الواعدة التي تعمل فيها شركة هواوي وتوليها بالأولوية في طرح أحدث وأفضل منتجاتها من الأجهزة الذكية سواء الهواتف أو الأجهزة اللوحية، وذلك لتقديم أفضل المنتجات التي تتمتع بأحدث التكنولوجيا العالمية".

وأضاف: إن تصميم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي شهد تطورات في جميع الجوانب، حيث يتميز بالنحافة والاعتمادية وقدرته على دمج بيئة العمل مع جمال وبساطة التكنولوجيا ليقدم توازناً مثالياً بين المظهر وتجربة المستخدم من خلال مكتب ذكي وجهاز لوحي تعليمي، يساعد المستخدمين على الإبداع بشكل أفضل."

ويتميز الجهاز اللوحي الجديد بإطار منحني صغير يجعل الجهاز يبدو أنحف ويزن 450 جرامًا فقط. كما تم ضمانه من خلال شهادتي TÜV Rheinland Low Blue Light وFlicker-Free، التي تثبت قدرته على تقليل تأثير الشاشة على العينين، كما يوفر القلم HUAWEI M-Pencil، تجربة كتابة أكثر واقعية لتحسين كفاءة العمل والتعلم بشكل شامل، حيث تتعدد إمكانات القلم على مستوى النظام بما في ذلك HUAWEI FreeScript وAnnotate وTake snippet، مما يجعل إدخال الكتابة اليدوية أكثر سهولة وذو كفاءة أعلى.

ويوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الجديد ميزة العرض بين الشاشات المتعددة بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول في عدة أوضاع مثل وضع المرآة ووضع التوسيع ووضع التعاون ووضع التمديد، والكثير من العناصر التي يمكن للمستخدم استكشافها وتمكنه من أن يصبح أكثر إنتاجية وإبداعًا من أي وقت مضى، بالإضافة إلى دعم الاتصال السلس مع الهاتف الذكي بفضل ميزة Multi-Screen Collaboration التي تتيح نقل الملفات بالسحب والإفلات بين الجهازين، والكتابة على الهاتف الذكي باستخدام لوحة المفاتيح وشاشة الجهاز اللوحي، وتشغيل الموسيقى المحفوظة على الهاتف الذكي باستخدام مكبرات الصوت في الجهاز اللوحي، وإمكانية الرد على المكالمات أو الرسائل النصية مباشرة من الجهاز اللوحي، مما يسهل تجربة متعددة الأجهزة.

كما يتميز جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الجديد ببطارية ضخمة تبلغ 7250 مللي أمبير في الساعة في وضع الاستعداد لمدة تصل إلى 28 يومًا وحتى 12 ساعة من تشغيل الفيديو بدقة 1080 بكسل، ويدعم الجهاز اللوحي الشحن قائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط، ويتطلب 2.5 ساعة فقط لشحن كامل لضمان تمتع المستخدمين بعمر بطارية طويل الأمد، ويتمتع التابلت أيضاً بخصائص ممتازة لالتقاط الصوت وتقليل الضوضاء مما يسمح بتواصل أكثر فعالية.

وتدعم لوحة المفاتيح HUAWEI Smart Keyboard بالتابلت HUAWEI MatePad اتصال البلوتوث وتوفر للعاملين في المكاتب والطلاب تجربة كتابة مريحة وسريعة الاستجابة، حتى عند الكتابة بيدين لفترة أطول من الوقت، إلى جانب تحسين نقطة الماوس بشكل كامل لتتيح وضع المؤشر المقابل، ومعاينة محتوى تطبيق معين عن طريق تحريك مؤشر الماوس فوقه وإجراء تحكم مريح من خلال النقر بالماوس، إضافة إلى ميزتي Multi-Window وApp Multiplier. لتعمل النافذة المتعددة على تسهيل التشغيل من خلال فتح ما يصل إلى 4 نوافذ من تطبيقات مختلفة في وقت واحد، حيث يعالج App Multiplier معظم التطبيقات التي لا تدعم الوضع الأفقي للاستفادة الكاملة من التطبيقات عندما يكون الجهاز اللوحي في الوضع الأفقي.

تجدر الإشارة إلى أن هواوي تضع متطلبات واحتياجات مستخدميها على رأس أولوياتها، حيث تعمل على تقديم منتجات تفوق تطلعات مستخدميها باستمرار، وذلك انطلاقاً من حرصها على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار في صميم عملها.