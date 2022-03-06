نسخة جديدة من “ديزني بلاس” نهاية العام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تطلق “ديزني” في نهاية العام الحالي صيغة جديدة لخدمة الفيديو عبر البث التدفقي “ديزني بلاس”، تتضمن إعلانات مدمجة بالبرامج، وهو توجه جديد تعتبره شركة الترفيه العملاقة إحدى “الركائز الأساسية” لتطوير الخدمة.

ومنذ إطلاق “ديزني بلاس” في نوفمبر 2019، اختارت “ديزني” تقديم نسخة واحدة من الخدمة من دون إعلانات، على غرار منافستها الكبرى “نتفليكس”.

وقال كريم دانيال المسؤول عن تحقيق مداخيل من المحتوى وخدمات البث التدفقي: “إتاحة (ديزني بلاس) لجمهور أوسع بسعر أقل يفيد الجميع؛ المستهلكين والمعلنين وصانعي المحتوى على السواء”.

وردا على سؤال ل‍وكالة فرانس برس، لم تعلن ديزني عن أسعار هذا العرض الجديد الذي ينطلق “نهاية عام 2022” في الولايات المتحدة، مع “مشروع توسيعه دوليا عام 2023” بحسب البيان.

وأشارت ديزني في بيانها إلى أن “العرض الذي يتضمن إعلانات يُعتبر إحدى الركائز الأساسية للوصول إلى هدف 230 إلى 260 مليون مشترك في ديزني بلاس بحلول عام 2024″، وهو توقع سبق أن أعلنته المجموعة.

من خلال إطلاق هذا العرض، تسعى ديزني إلى أن تصبح لاعبا رئيسيا في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت، من خلال تجميع إدارة الإعلانات لمنصات البث التدفقي وكذلك المجمعات الترفيهية والرحلات البحرية.