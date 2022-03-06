شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تعلق المبيعات الرقمية فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يتمكن اللاعبون من إجراء عمليات شراء رقمية من متجر eShop الروسى من Nintendo فى الوقت الحالى. وأعلن عملاق الألعاب أن متجر eShop في روسيا قد تم وضعه مؤقتًا في وضع الصيانة "نظرًا لأن خدمة الدفع [التي تستخدمها] قد علقت معالجة المدفوعات بالروبل كما تلاحظ Nintendo Life وفقا لتقرير engadged.

وكان الأشخاص يبلغون عن انقطاع الخدمة على الشبكات الاجتماعية، ويعرضون صورًا لمحولهم يحصل على رمز الخطأ 2813-0999 عندما يحاولون الوصول إلى متجر eShop الروسى.

وليس من الواضح ما إذا كانت Nintendo نفسها قد قطعت المدفوعات فى المنطقة عن قصد، أو إذا لم يكن أمام الشركة خيار سوى وضع eShop في وضع الصيانة لأن معالجًا تابعًا لجهة خارجية قام بإزالة مدفوعات الروبل من نظامها، ويبدو أن الصياغة المترجمة تشير إلى أن هذا الأخير هو الأرجح.

واتخذت شركات ألعاب أخرى فى السابق خطوات للحد من الوصول إلى منتجاتها وخدماتها فى روسيا، وأوقفت CD Projekt Red مبيعات ألعابها بما في ذلك Cyberpunk 2077 و The Witcher 3: Wild Hunt وجميع الألعاب في متجر GOG في روسيا وبيلاروسيا، وحذت EA حذوها حيث منعت اللاعبين فى البلدين من إجراء عمليات شراء من واجهة متجر Origin وتطبيقها.

وعلقت Microsoft جميع المبيعات الجديدة لمنتجاتها وخدماتها (بما في ذلك Xbox) فى روسيا بعد طلب من أوكرانيا لحظر جميع اللاعبين فى البلاد من نظامها.

كما طلبت أوكرانيا من شركة Sony حظر جميع اللاعبين في روسيا من شبكة PlayStation ، لكن الشركة لم تستجب بعد، وفقًا لـ Eurogamer وسحبت Sony بهدوء Gran Turismo 7 من البيع في البلاد.