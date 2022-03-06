شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اصطدام صاروخ صينى بالقمر يزن ثلاث أطنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العلماء إن صاروخًا مهملاً تابع للصين يصطدم بالجانب البعيد من القمر الآن، فربما تركت القطعة الفضائية التي تزن ثلاثة أطنان حفرة ضخمة بسطح القمر كما هو متوقع في الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش (07:25 بالتوقيت الشرقي)، واعتقد علماء الفلك في البداية أن الجزء الصاروخي تابع لشركة SpaceX لإيلون ماسك في عام 2015، قبل أن يغيروا رأيهم ويقولون إنه صيني، وهو ما تنفيه بكين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأمل العلماء في الحصول على تأكيد بشأن الاصطدام البالغ 5800 ميل في الساعة في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تصطدم فيها قطعة من النفايات الفضائية بسطح القمر عن طريق الخطأ، يُعتقد أنه جزء الصاروخ المستهلك من مهمة Chang'e 5-T1 الصينية التي تم إطلاقها في عام 2014.

وقال الخبراء إن الأمر قد يستغرق أسابيع لتأكيد التأثير بمساعدة صور الأقمار الصناعية، ومن السهل نسبيًا تتبع خردة فضائية منخفضة المدار، ولكن نظرًا لأنه من غير المحتمل أن تصطدم الأجسام التي تنطلق في عمق الفضاء بأي شيء، فعادة ما ينساها الجميع باستثناء عدد قليل من المراقبين.

كان يعتقد في الأصل أن المعزز المتبقي ينتمي إلى SpaceX بعد أن حدد متتبع الكويكب بيل جراي مسار الاصطدام في يناير، لكنه صحح نفسه بعد شهر، قائلاً إن الجسم الغامض لم يكن المرحلة العليا من صاروخ فالكون من إطلاق مرصد مناخ الفضاء السحيق التابع لوكالة ناسا عام 2015.

قال جراي إن من المحتمل أن تكون المرحلة الثالثة من صاروخ صيني أرسل كبسولة عينة اختبار إلى القمر في عام 2014، لكن مسؤولي الوزارة الصينية قالوا إن المرحلة العليا دخلت الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى واحترقت.

ومع ذلك، كانت هناك مهمتان صينيتان لهما تسميات مماثلة، وهما الرحلة التجريبية ومهمة العودة إلى القمر لعام 2020، ويعتقد المراقبون الأمريكيون أن الاثنين مرتبطان.

وأكدت قيادة الفضاء الأمريكية، التي تتعقب النفايات الفضائية المنخفضة، أن المرحلة العليا الصينية من المهمة القمرية لعام 2014 لم يتم إخراجها من مدارها أبدًا، كما هو موضح سابقًا في قاعدة البيانات الخاصة بها.

قال جراي، عالم الرياضيات والفيزيائي ، إنه واثق الآن من أنه صاروخ صيني، مضيفا "لقد أصبحت أكثر حذرا قليلا في مثل هذه الأمور، لكنني حقًا لا أرى بأي طريقة يمكن أن يكون أي شيء آخر."