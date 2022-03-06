شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تنفذ مشروعا لإعادة الموظفين إلى المكتب فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستبدأ شركة آبل في تنفيذ مشروع تجريبي للعمل الهجين المخطط له في 11 أبريل، ما سيعيد الموظفين إلى المكتب يومًا واحدًا في الأسبوع، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني من الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى موظفي Apple.

كانت آبل قد أعلنت فى وقت سابق عن خططها لعمل تجريبي هجين في نوفمبر. قال كوك إنه في الأسبوع الثالث من القرار، سيأتي الموظفون مرتين في الأسبوع، ومع العمل الهجين الكامل - سيأتي العمال إلى المكتب أيام الاثنين والثلاثاء والخميس ويعملون "بمرونة" يومي الأربعاء والجمعة - تدخل حيز التنفيذ في 23 مايو.

وأضاف كوك أن التوقيت قد يختلف من مكتب إلى آخر حسب الظروف المحلية.

وأضاف: "بالنسبة للكثيرين من الموظفين أعلم أن العودة إلى المكتب تمثل معلمًا طال انتظاره وعلامة إيجابية على أنه يمكننا التعامل بشكل كامل مع الزملاء الذين يلعبون مثل هذا الدور المهم في حياتنا".

وأوضح"بالنسبة لآخرين قد يكون أيضًا تغييرًا مقلقًا، أريدك أن تعرف أننا ملتزمون بشدة بمنحك الدعم والمرونة التي تحتاجها في هذه المرحلة التالية ".

وأضاف أن الخطة الهجينة تتضمن خيار العمل عن بعد لمدة تصل إلى أربعة أسابيع في السنة.

قال كوك: "عندما نبدأ هذا الإصدار التجريبي ، نتطلع إلى التعلم مع تقدمنا ​​وتعديل المكان الذي نحتاج إليه ، كل ذلك في خدمة تعزيز نهج تعاوني ومرن حقًا لعملنا معًا".

"في الأسابيع والأشهر المقبلة ، لدينا فرصة للجمع بين أفضل ما تعلمناه عن العمل عن بُعد مع الفوائد التي لا يمكن الاستغناء عنها للتعاون الشخصي."

قال كوك أيضًا في الرسالة الإلكترونية، أن متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة Apple ستعود "خلال الأسابيع القليلة المقبلة". غيرت شركة آبل موعد العودة إلى المكتب عدة مرات وسط مد وجزر حالات وقيود الإصابة بفيروس كورونا ؛ في الآونة الأخيرة ، "أجلت Apple إلى أجل غير مسمى" عودة المكتب ، والتي كان من المقرر عقدها في الأول من فبراير.