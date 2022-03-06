شراكة مميزة بين سوني وهوندا لإطلاق سيارة كهربائية في 2025

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 10:15 مساءً

وقعت شركتي “سوني Sony” و “هوندا Honda” مذكرة تفاهم لتأسيس شركة جديدة لبناء السيارات الكهربائية معًا.

ومن المقرر أن يتم إنشاء المشروع المشترك الجديد في عام 2022 وتتوقع الشركتان وصول أول موديل EV في عام 2025.

ستقوم الشركة الجديدة بتخطيط وتصميم وتطوير وبيع المركبات الكهربائية، بينما ستقوم هوندا بتزويد مرافق التصنيع، وستقوم سوني بتطوير منصة خدمة التنقل.

أعلنت شركة Sony بالفعل للعالم أنها تعود إلى السيارات الكهربائية في CES 2020 عندما عرضت مفهوم Vision-S. كشفت عن Vision-S 02 في يناير من هذا العام ، قائلة إنها ستؤسس شركة Sony Mobility Inc في ربيع عام 2022 لتصنيع السيارات الكهربائية. هذه الخطة تشمل الآن شركة هوندا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Sony ، كينيشيرو يوشيدا ، “من خلال هذا التحالف مع شركة هوندا ، الذي اكتسب خبرة عالمية واسعة وإنجازات في صناعة السيارات على مدار سنوات عديدة ويستمر في تحقيق إنجازات ثورية في هذا المجال ، نعتزم البناء على رؤيتنا المتمثلة في ‘جعل مساحة التنقل عاطفيًا ، “ويساهم في تطور التنقل المتمحور حول السلامة والترفيه والقدرة على التكيف.”

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Honda Toshihiro Mibe ، الرئيس التنفيذي لشركة Honda: “ستهدف الشركة الجديدة إلى الوقوف في طليعة الابتكار والتطور والتوسع في التنقل حول العالم ، من خلال اتباع نهج واسع وطموح لخلق قيمة تتجاوز التوقعات والخيال. من العملاء. سنفعل ذلك من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات ودراية شركة هوندا فيما يتعلق بالبيئة والسلامة ، مع مواءمة الأصول التكنولوجية لكلا الشركتين “.