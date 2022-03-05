تضرب مصر غدًا.. نصائح عاجلة من الأرصاد بسبب رياح الخماسين

الشارقة - اميمة ياسر - وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح إلى المواطنين بالتزامن مع موجة الرمال والأتربة المتوقعة على مصر غدًا الأحد والتي تُعرف بـ"المنخفضات أو الرياح الخماسينية".

وجاءت نصائح الدكتورة منار للمواطنين على النحو التالي:

1- عدم الوقوف تحت المباني المتهالكة والأشجار والألواح المعدنية العالية بالشوارع بسبب سرعات الرياح الكبيرة.

2- على أصحاب أمراض الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية والجيوب الأنفية تجنب التعرض للرمال والأتربة المثارة بقدر الإمكان.

3- يفضل تأجيل الخروج لبعد يوم الأحد، ولو مش هتقدر تأجله يُستحسن ارتداء كمامة ونظارة شمسية حال الاضطرار للخروج.

4- عدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، خصوصًا ساعات الليل كونها تكون شديدة البرودة.

5- عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس أو تغيير نوعيتها تجنبا لنزلات البرد.

6- المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة.

7- على السائقين وقائدي المركبات توخي الحذر والقيادة بهدوء، خصوصا مع الأتربة والرمال المثار ة التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق

ومن المتوقع، أن تشهد البلاد، منخفض صحراوي أشبه بالمنخفض الخماسيني، مصاحب برياح محملة بالأتربة والرمال المثارة، وتتراوح سرعات الرياح بين 40 و 70 كم في الساعة على اختلاف المناطق لتؤثر على أغلب مناطق الجمهورية، خصوصا الطرق الصحراوية.