شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تحصل على موافقة لبناء مصنعها فى ألمانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ولاية براندنبورغ الألمانية إن شركة تسلا تلقت الضوء الأخضر المشروط لمصنعها العملاق الألماني بالقرب من برلين ، منهية شهورًا من التأخير في المصنع التاريخي الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار).

وكان من المفترض في البداية افتتاح المصنع الضخم ، الذي يعد حاسمًا لطموحات الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk لقهر شركة فولكس فاجن الرائدة في السوق الأوروبية ، في الصيف الماضي، وتمتلك أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا اليد العليا في أوروبا ، حيث تمتلك 25٪ من مبيعات السيارات الكهربائية (EV) مقابل 13٪ في تسلا.

وقال رئيس وزراء ولاية براندنبورغ ديتمار وويديك في إفادة صحفية إن التطوير يمثل "خطوة كبيرة نحو المستقبل" ، مضيفًا أن مصنع تسلا سيكون محركًا صناعيًا وتكنولوجيًا رئيسيًا لألمانيا والمنطقة، وقالت النقابات الشهر الماضي إن حوالي 2600 من عمال المصنع المتوقع أن يبلغ عددهم 12000 عامل قد تم تعيينهم حتى الآن ، وتجري تسلا محادثات مع العديد من موردي قطع الغيار في المنطقة للحصول على أكبر قدر ممكن محليًا ، مما يقلل أوقات الانتظار والتكاليف.

وفي إشارة إلى المنافسة الشديدة التي تواجهها شركة Tesla ، قالت فولكس فاجن يوم الجمعة إنها ستنفق حوالي 2 مليار يورو على مصنع جديد بالقرب من مقرها الرئيسي في فولفسبورج لجعل Trinity ، الأول من جيل جديد من السيارات الكهربائية لشركة صناعة السيارات الألمانية ، ومن المقرر أن يبدأ البناء العام القادم.

ويعد تصريح البناء المشروط الصادر يوم الجمعة والمكون من 536 صفحة لـ Tesla لا يعني أن رائد السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة يمكنه بدء الإنتاج على الفور. يجب أن تثبت أولاً أنها تستوفي العديد من الشروط ، بما في ذلك استخدام المياه والتحكم في تلوث الهواء.

وعندها فقط ستحصل Tesla على تصريح التشغيل الذي طال انتظاره وستبدأ بالفعل في طرح 500000 مركبة تعمل بالبطارية تريد إنتاجها كل عام في المصنع الجديد ، الواقع في مجتمع Gruenheide الصغير، وظهرت عقبة أخرى أمام تأمين إمدادات المياه في الموقع في وقت متأخر من يوم الجمعة ، عندما انحازت محكمة إدارية في فرانكفورت أودر مع الجماعات البيئية التي طعنت في الترخيص الممنوح لمرفق مياه محلي لتزويد موقع تسلا.\

لكن المحكمة قالت إن الأخطاء الإجرائية التي حدثت في قرار الترخيص يمكن معالجتها من قبل مرفق المياه ، مما يترك الباب مفتوحًا لإنقاذ ترتيب إمدادات المياه.

ولعل بدء الإنتاج في ألمانيا يعني أن تسلا يمكنها تسليم سياراتها من طراز Y إلى العملاء الأوروبيين بشكل أسرع وبتكلفة أقل ، بعد تلبية الطلبات في أوروبا من مصنعها في شنغهاي في الأشهر الأخيرة حيث كانت تنتظر الموافقة على الموقع، وقال وزير البيئة في براندنبورغ أكسل فوغل إن تسلا تخطط لإظهار أنها تفي بالشروط المفروضة خلال الأسبوعين المقبلين ، بينما يمكن تقديم اعتراضات خلال الشهر المقبل.

وسيكون التحدي التالي لشركة Tesla هو زيادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن ، وهو ما قال ماسك في معرض في الموقع في أكتوبر / تشرين الأول سيستغرق وقتًا أطول من بناء المصنع، ولطالما تخشى الجماعات البيئية المحلية أن يؤثر النبات سلبًا على الموائل المحلية. أدت العديد من المشاورات العامة ، التي ركزت بشكل أساسي على هذا الجانب ، إلى تأخير العملية ، حيث أعرب ماسك عن انزعاجه في مناسبات متعددة بشأن البيروقراطية الألمانية.

المصنع ، الذي بدأت تسلا في بنائه بموجب تصاريح الموافقة المسبقة ، سيشمل أيضًا مصنعًا للبطاريات قادرًا على توليد أكثر من 50 جيجاوات ساعة (GWh) سنويًا - متفوقًا على المنافسين الأوروبيين، وقال ماسك إن بطاريات السيارات المنتجة في الموقع ستأتي مبدئيًا من الصين ، لكنه يعتزم الوصول إلى حجم الإنتاج في مصنع البطاريات الألماني بحلول نهاية العام المقبل.