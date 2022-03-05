شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن سحب شركات وادى السيليكون منتجاتهم من روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت أكبر شركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة بيع منتجاتها الأكثر استخدامًا في العالم إلى روسيا، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات تماشيًا مع العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية حسبما نقلت CNBC.

أعلنت شركة Apple أنها أوقفت بيع كافة منتجاتها في روسيا، حيث قالت الشركة إنها أزالت وسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة RT News وSputnik News من متجر التطبيقات التابع لها حول العالم باستثناء روسيا.

وقامت جوجل أيضاً بإزالة كلا المنفذين الإخباريين من متجر Play Store في أوروبا، يأتي القرار بعد أن اتهمت وكالة الرقابة على الإنترنت في روسيا، موقع يوتيوب، وهو أحد أقسام جوجل، بإدارة حملات إعلانية كبيرة لتضليل الروس بشأن الحرب الروسية على الأوكرانية.

كما قالت منصة العقارات Airbnb، إنها ستعلق جميع العمليات في روسيا وبيلاروسيا، حيث أعلن بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، عن هذه الخطوة على تويتر الخميس الماضى، بعد 3 أيام من إعلان شركة Airbnb أنها ستوفر مساكناً مجانية مؤقتة لما يصل إلى 100ألف لاجئ أوكراني.

كما تراجعت شركة مايكروسوفت أيضاً عن بيع منتجاتها في روسيا، حيث قال رئيس Microsoft براد سميث الجمعة الماضية، إن الشركة "ستعلق جميع المبيعات الجديدة لمنتجات Microsoft وخدماتها في روسيا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، إلى إيقاف خدمات Apple وإيقاف القدرة على الوصول إلى متجر التطبيقات في روسيا.