شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يمنع المعلنين الروس من عرض الإعلانات على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد بإمكان المعلنين داخل روسيا إنشاء إعلانات أو تشغيلها على فيس بوك "في أي مكان في العالم" ، بما في ذلك وطنهم ، وفقًا لما أخبرت به الشبكة الاجتماعية Business Insider، كما علق الموقع جميع الإعلانات التي تستهدف الأشخاص في روسيا ، "بسبب صعوبات العمل في [الدولة] في هذا الوقت".

وتأتي هذه هي الخطوة الأخيرة التي اتخذها فيسبوك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وبعد وقت قصير من بدء الهجمات ، منعت وسائل الإعلام الحكومية الروسية من عرض الإعلانات على منصتها قبل تقييد الوصول إلى RT و Sputnik في أوكرانيا وعبر الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك بأيام قليلة ، بدأ فيسبوك في تخفيض تصنيف صفحات المنافذ وأي منشور يرتبط بها على موقعه الرئيسي وعلى انستجرام.

واستجابةً لشبكة التواصل الاجتماعي التي تقيد الوصول إلى وسائل الإعلام التي تديرها الدولة ، قامت منظمة الاتصالات الروسية Roskomnadzor بحظر فيس بوك في البلاد ، على الرغم من أن Instagram و WhatsApp لا يزالان متاحين.

وقبل ذلك ، قامت الوكالة بتقييد الوصول إلى الموقع عندما رفض مسؤولو فيسبوك التوقف عن التحقق من صحة وسائل الإعلام الحكومية بناءً على طلبها، وفي بيان صدر بعد أن قامت Roskomnadzor بحظر فيس بوك تمامًا ، قال رئيس Meta للشؤون العالمية ، Nick Clegg ، إن الشركة "ستواصل بذل كل ما في وسعها لاستعادة خدماتها حتى تظل متاحة للناس للتعبير عن أنفسهم وتنظيمهم بأمان وأمان. للعمل."