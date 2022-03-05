شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: كلنا سنعيش بـ"ميتافيرس" فى المستقبل ونترك الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك زوكربيرج أن الإنسانية ستنتقل إلى الاتجاه المعاكس في المستقبل، قائلا، "إنها ستترك الواقع وراءها لعالم من صنعنا، نتحكم فيه تمامًا"، وكان مؤسس فيس بوك الذي راهن بكل شيء على فكرة عالم افتراضي شامل، بما في ذلك إعادة تسمية شركته لـMeta، يتحدث حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك مستقبل ميتافيرس metaverse.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال إنه ستكون هناك نقطة تكون فيها العوالم الافتراضية غامرة للغاية ومريحة، ولن نرغب في المغادرة، وهذه هي النقطة التي تصبح فيها metaverse.

أوضح أن بيئات الواقع الافتراضي هذه ليست على هذا المستوى بعد، لكن الكثير من الناس يعيشون بالفعل معظم حياتهم في العالم الرقمي فقط على شاشات ثنائية الأبعاد.

قال زوكربيرج: "يعتقد الكثير من الناس أن المعنى الحقيقي يتعلق بالمكان، ولكن أحد التعريفات هو أنه حان الوقت الذي تصبح فيه العوالم الرقمية الغامرة أساسًا الطريقة الأساسية التي نعيش بها حياتنا ونقضي وقتنا".

تخطط Meta لقضاء السنوات الخمس إلى العشر القادمة في بناء عالم افتراضي غامر، بما في ذلك الرائحة واللمس والصوت للسماح للناس بالضياع في الواقع الافتراضي.

وكشف مؤسس الملياردير عن نظام ذكاء اصطناعي يمكن استخدامه لإنشاء عوالم مخصصة بالكامل لتصميمك الخاص، ويعمل على تجسيدات عالية الدقة وصوت مكاني لتسهيل الاتصال.

كما أنه في إصدار metaverse المتاح حاليًا من Meta، يتم تمثيل البشر بواسطة صور رمزية بدون أرجل، لكن زوكربيرج يقول إن الإصدارات المستقبلية ستكون أكثر واقعية.

تشير أحدث المناقشات حول مفهوم metaverse إلى أنه في الواقع "نقطة زمنية" وليس مكانًا افتراضيًا.

تأتي هذه النقطة عندما نقضي وقتًا في العالم الافتراضي أكثر من العالم الحقيقي، وهو الوقت الذي نستيقظ فيه، ونرتدي سماعة الرأس ونبقى هناك لفترة طويلة يحدث فيها التفاعل والتسوق، والذهاب في المواعيد ، العمل والذهاب إلى المدرسة في العالم الافتراضي.