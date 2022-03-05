شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق بنجاح 47 قمراً صناعياً من Starlink إلى مدار منخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة رحلات الفضاء SpaceX بنجاح 47 قمراً صناعياً من Starlink، حيث انطلقت مهمة Starlink 4-9 في الساعة 9.25 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6.25 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) في 3 مارس من قاعدة 39A في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا وكانت هي التاسعة لـ SpaceX من بين 52 عملية إطلاق مخطط لها هذا العام ، وفقًا لما ذكرته TechCrunch.

وأكملت البعثة ، التي نفذتها طائرة فالكون 9 المعززة "B1060" ، 11 رحلة منذ إطلاقها لأول مرة في يونيو 2020، وانضم الآن 47 قمرًا صناعيًا من Starlink إلى أكثر من 2000 ساتل آخر في كوكبة الجيل الأول للبرنامج التي تدور حول الأرض ، مما يوفر إنترنت عالي السرعة وزمن انتقال منخفض عبر العالم ، حتى في المناطق النائية.

وتمت الموافقة حاليًا على Starlink لتوسيع مجموعتها إلى 12000 قمر صناعي ، على الرغم من أن SpaceX قد تقدمت بطلب لإطلاق 30000 قمر إضافي ، وفقًا للتقرير، وكان إطلاق يوم الخميس هو مهمة Starlink السادسة لهذا العام بالفعل لـ SpaceX. كل عمليات الإطلاق كانت ناجحة.

ولكن خلال المهمة الثالثة ، التي أجريت في 3 فبراير ، من بين 49 قمرا صناعيا من Starlink ، فشل 38 في الوصول إلى مدارهم المقصود بسبب عاصفة مغنطيسية أرضية ، حيث احتترقت عندما دخلت الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى، وقال التقرير إن إطلاق Starlink القادم لـ SpaceX من المقرر في 8 مارس من مجمع إطلاق 40 محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية (CCSFS).