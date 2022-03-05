شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تحجب فيس بوك بسبب تقييده الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية، إن البلاد تحجب موقع فيسبوك التابع لشركة Meta Platforms Inc ، ردًا على ما قالت إنها قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة، وقالت المنظمة ، Roskomnadzor ، إن هناك 26 حالة تمييز ضد وسائل الإعلام الروسية من قبل فيس بوك منذ أكتوبر 2020 ، بما في ذلك القيود في الأيام الأخيرة على القنوات المدعومة من الدولة مثل RT ووكالة RIA للأنباء.

وهذه الخطوة هي تصعيد كبير في المواجهة المستمرة بين شركات التكنولوجيا الكبرى وروسيا، التي أصدرت في السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من الغرامات والخدمات التي تعرقل من خلال التباطؤ، وتصاعدت التوترات وسط الغزو الروسي لأوكرانيا ، الذي تسميه موسكو "عملية خاصة"، فيما ذكرت وكالة أنباء تاس أمس الجمعة أن روسيا فرضت قيودا على الوصول إلى موقع تويتر، وقالت وكالة أنباء انترفاكس في وقت سابق إن الخدمة قد أغلقت.

وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية بشركة Meta ، إن الشركة ستواصل بذل كل ما في وسعها لاستعادة خدماتها، وقال في بيان نُشر على تويتر: "قريبًا سيجد الملايين من الروس العاديين أنفسهم معزولين عن المعلومات الموثوقة ، ومحرومين من طرقهم اليومية للتواصل مع العائلة والأصدقاء ، ويتم إسكاتهم من التحدث علانية".

وقالت Meta في مدونة إنها تعمل على إبقاء خدماتها متاحة "إلى أقصى حد ممكن" لكنها توقفت عن عرض الإعلانات للمستخدمين في روسيا ومنعت المعلنين الروس من عرض الإعلانات في أي مكان في العالم "بسبب صعوبات العمل في روسيا في هذا الوقت"، كما أوقفت شركات التكنولوجيا مثل Alphabet Inc ، Google الإعلانات مؤقتًا في روسيا وسط مطالب الرقابة المتزايدة.

وفي الأسبوع الماضي ، قالت موسكو إنها تقيد الوصول جزئيًا إلى فيس بوك ، وهي خطوة قالت الشركة إنها جاءت بعد أن رفضت طلبًا حكوميًا بوقف التدقيق المستقل في الحقائق في العديد من وسائل الإعلام الحكومية الروسية. ويوم السبت ، قال موقع تويتر أيضًا إن خدمته مقيدة لبعض المستخدمين الروس.