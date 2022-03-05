شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف مبيعات الإعلانات فى روسيا بسبب حرب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت جوجل مؤقتًا جميع مبيعات الإعلانات في روسيا استجابة للأزمة المستمرة في أوكرانيا، وقال متحدث باسم جوجل: "في ضوء الظروف الاستثنائية، نقوم بإيقاف إعلانات جوجل مؤقتًا في روسيا". "الوضع يتطور بسرعة وسنواصل مشاركة التحديثات عند الاقتضاء."

ومن الصعب تحديد الخسائر المالية التي ستتكبدها الشركة نتيجة لذلك، ولكن هذه الخطوة توضح كيف أصبح عالم الإنترنت ساحة معركة فرعية بين روسيا والغرب بعد الغزو الروسي لأوكرانيا حسبما نقل موقع The verege.

ويأتي الإيقاف المؤقت من قِبل جوجل في أعقاب حظر شامل مماثل للإعلانات في روسيا فرضه تويتر وسناب شات.

كما منعت جوجل فى وقت سابق وسائل الإعلام الحكومية الروسية مثل Russia Today من تحقيق الدخل من مواقعها على الويب وقنوات يوتيوب باستخدام تقنية الإعلانات التابعة للشركة، وتراكمت عمليات الحظر على مدار الأسبوع الماضي ، وتشكل شيئًا من الستار الحديدي الرقمي ببطء بين روسيا والغرب. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعرضت جوجل نفسها لانتقادات من قبل وكالة مراقبة الاتصالات الروسية روسكومنادزور لنشرها إعلانات عن الحرب في أوكرانيا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال ، قال روسكومنادزور إن الإعلانات على منصات جوجل تستهدف المشاهدين الروس و "تهدف إلى خلق تصور مشوه للأحداث الجارية". وقالت روسكومنادزور إن الإعلانات تنشر "معلومات سياسية كاذبة" ويمكن أن تحرض على الاحتجاج.

وتعمل هيئة مراقبة الاتصالات بنشاط على منع أي وسيلة إعلامية تتعارض مع الرواية الرسمية للدولة، ولقد منعت مؤخرًا الوصول إلى مواقع بي بي سي نيوز ، على سبيل المثال ، بعد أن أعادت هيئة الإذاعة البريطانية إحياء نشرات الراديو ذات الموجات القصيرة في حقبة الحرب العالمية الثانية من أجل الوصول إلى المستمعين في روسيا وأوكرانيا.