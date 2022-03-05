العقوبات على موسكو.. سامسونغ تحذو حذو “أبل”

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أفادت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، السبت، بأنها علقت الشحنات إلى روسيا “بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية”.

و في بيان نشرته رويترز قالت الشركة: “نواصل بفعالية مراقبة هذا الوضع المعقد، لتحديد خطواتنا التالية”، لافتةً الى أنها “ستتبرع بستة ملايين دولار، بما في ذلك مليون دولار من الإلكترونيات الاستهلاكية، بالإضافة إلى تبرعات طوعية من الموظفين، لدعم الجهود الإنسانية بفعالية (…) بما في ذلك مساعدة اللاجئين”.

وكانت شركة أبل قد أوقفت مبيعات أجهزتها في روسيا، بعد غزو أوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن الشركة، نشره موقع “ذا فيرج”.

ومن جانب آخر، أوقفت شركة أبل مبيعات أجهزتها في روسيا، قبل أيام، بعد غزو أوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن الشركة، نشره موقع “ذا فيرج”.

ويقول الموقع إن وقف مبيعات الأجهزة يعتبر “أحدث خطوة” من أبل، بعد أن فرضت قيودا على استخدام خدمة Apple Pay في روسيا، في إطار العقوبات، وحجبت بعض تطبيقات مؤسسات الأخبار الروسية من App Store خارج روسيا.

وفي بيانها تقول الشركة إنها “أوقفت جميع الصادرات إلى منافذ البيع” في روسيا الأسبوع الماضي ردا على الغزو، وإنها “ستواصل تقييم الوضع”.