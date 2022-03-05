شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق آبل سماعة AR/VR فى مؤتمرها المقبل؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق حدث آبل المرتقب فى 8 مارس الجارى حيث يعلن الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، المنتجات والترقيات الجديدة لعملاق الالكترونيات.

ومنذ أن أطلقت شركة Apple على الحدث "Peek Performance" ، افترض عشاق آبل على الفور أن هناك شيئًا مميزًا حول هذا الحدث حيث استقر الكثيرين على توقع واحد: ستكشف Apple أخيرًا عن نظارة AR / VR التي يشاع عنها منذ فترة طويلة وهو أمر لم يتأكد بعد، فعلى الرغم من أن شعار الحدث على صفحة Apple الخاصة يتضمن شعار AR داخل الصورة متعددة الألوان.

تكشف نظرة سريعة عبر محرك بحث جوجل على الصور المضيفة للأحداث السابقة عن ظهور شعارات AR مماثلة للأحداث السابقة التي لا علاقة لها بأي تقنية جديدة من Apple VR ، كما لاحظ آخرون أيضًا حسبما نقل موقع Digitaltrends.

كان هناك الكثير من النقاش حول قفز آبل إلى عالم AR / VR لسنوات. في حين أنه من الطبيعي أن تدخل شركة آبل في مجال مدعوم بالفعل من Sony و HTC و Oculus وغيرها من القوى التكنولوجية القوية ، إلا أن آبل تجد نفسها في وضع غير عادي يتمثل في طرح الجزء الخلفي في فئة المنتج.

بينما تدعي شركة آبل الفضل في إحداث ثورة في التكنولوجيا الاستهلاكية العالمية من خلال iPod و iPhone و Apple Watch ، دخل منافسوها في سوق AR / VR قبل صانع iPhone بكثير.

ستجد آبل نفسها في وضع غير معتاد لمحاولة تلبية التوقعات الوظيفية لهذه السماعات، بينما تتطلع أيضًا إلى إعادة تعريف أو تجاوز توقعات المستهلك بطريقة ما لجميع الأشياء المعززة أو الواقع الافتراضي.

وآثار هذا الأمر جدلا واسعا حول ما إذا كانت آبل ستعلن عن جهاز AR / VR الجديد في حدث "Peek"؟ كذلك تحتدم النقاشات عبر منتديات وسائل التواصل الاجتماعى، حيث يتم تحليل كل شيء من مجموعات الألوان في الشعار إلى تنسيق الصورة.