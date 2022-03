شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PayPal توقف قبول مستخدمين جدد فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم شركة PayPal إن شركة المدفوعات عبر الإنترنت توقفت عن قبول مستخدمين جدد في روسيا في ظل الظروف الحالية، وكانت PayPal ، التي تسمح فقط للمعاملات عبر الحدود من قبل المستخدمين في روسيا، قد حظرت بالفعل بعض المستخدمين وبعض أكبر البنوك في البلاد بعد العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى ردًا على الأزمة الروسية الأوكرانية.

ووصفت روسيا هذه الخطوة بأنها "عملية خاصة"، فيما دعا نائب الوزير الأوكرانى للتحول الرقمى ألكسندر بورنياكوف PayPal إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الشاملة وإغلاقها بالكامل فى روسيا، وقال: "إذا كانت PayPal تدعم القيم الديمقراطية، فينبغي أن تخرج عن روسيا".

وقال المتحدث باسم PayPal إن الشركة مثل العديد من أقرانها، لا تزال تتعامل بنشاط مع تداعيات العقوبات، ومنعت شركات بطاقات الدفع في الولايات المتحدة Visa Inc و Mastercard Inc و American Express Co جنبًا إلى جنب مع برامج الدفع عبر الهاتف المحمول Apple Pay و Google Pay العديد من المؤسسات المالية الروسية بسبب العقوبات الحكومية.

وردت موسكو على العقوبات بمنع المستثمرين الأجانب ، الذين لديهم عشرات المليارات من الدولارات من الأسهم والسندات الروسية ، من الخروج، كما طلب بورنياكوف وزملاؤه من أوكرانيا مساعدة PayPal في التماس التبرعات.

لكن طلب أوكرانيا عبر البريد الإلكتروني إلى PayPal ، ركز على جمع الأموال للقوات المسلحة الأوكرانية. تستخدم قضبان PayPal المقيدة بالذخيرة والأسلحة النارية، وقال المتحدث إن PayPal تدعم المستخدمين في أوكرانيا من خلال المعاملات عبر الحدود وخدمة Xoom لتحويل الأموال الدولية.

وقالت الشركة في بيان: "منذ أن بدأت هذه الأزمة ، عملت PayPal بنشاط لتمكين التبرعات لجهود جمع التبرعات غير الربحية لدعم جهود الإغاثة الإنسانية الأوكرانية".