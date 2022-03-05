شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح إصدارا تجريبيا جديدا من "ويندوز 11" .. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مايكروسوفت في طرح ميزة أمان جديدة تدعي أنها تحافظ على المستخدمين في مأمن من التطبيقات التي يحتمل أن تكون خطرة، حيث تعد ميزة الأمان جزءًا من Windows 11 Build 22567 الذي يأتي مع بعض التحسينات في التصميم.

ويدعو عملاق التكنولوجيا ميزة الأمان الجديدة التحكم في التطبيقات الذكية (SAC)، حيث إنه مشابه تمامًا لميزة SmartScreen الموجودة في Windows 10.





ما هي ميزة أمان التحكم في التطبيقات الذكية في نظام التشغيل Windows 11كما أوضحت شركة مايكروسوفت في إحدى منشوراتها، فإن التحكم في التطبيقات الذكية (SAC) يحظر التطبيقات غير الموثوق بها أو التي يحتمل أن تكون خطرة، وتم تكوين SAC أولاً في وضع التقييم.

وأثناء وجود SAC في وضع التقييم ، ستتعلم ما إذا كان بإمكانها المساعدة في حمايتك دون أن تعترض طريقك كثيرًا، وإذا كان الأمر كذلك ، فسيتم تشغيله تلقائيًا، وخلاف ذلك ، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا.

وأثناء وجوده في وضع التقييم ، يمكن للمستخدم تشغيل SAC يدويًا في تطبيق Windows Security ضمن قسم التحكم في التطبيقات والمستعرض، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تمكين SAC إلا على أجهزة Windows التي أجرت تثبيتًا نظيفًا باستخدام أحدث إصدار من Insider Preview (النسخة 22567 والإصدارات الأحدث).





ما هي الميزات الجديدة الأخرى في تحديث Windows 11ومع التحديث الجديد ، قامت الشركة أيضًا بتحديث مربع الحوار "فتح باستخدام" للتوافق مع سمة تصميم Windows 11، ويتبع مربع الحوار المحدث السمة الفاتحة / الداكنة التي حددها المستخدم لجهاز الكمبيوتر، كما قامت مايكروسوفت أيضًا بتبسيط التجربة من خلال إتاحة تحديث التطبيق الافتراضي الخاص بك بنقرة واحدة فقط.

بصرف النظر عن هذا ، فإن القدرة على الكتابة الصوتية لتنزيل حزم الكلام من مايكروسوفت Store للتعرف على الكلام على أساس الجهاز لتوفير أداء أفضل للنسخ متاحة الآن لجميع المطلعين في قناة Dev.