الولايات المتحدة.. تطوير عقار لمكافحة السُمنة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 47 دقيقة

تعدّ الولايات المتحدة الأميركية واحدة من اكثر الدول التي تسجّل مستويات كبيرة من مشكلة “السمنة” بين سكانها، وتؤدي هذه المسكلة الى تطوير أمراض صحية خطرة أبرزها السرطان، والقلب وغيرها، حتى بين الفئات العمرية الصغيرة. ويعود ذلك الى نظام الحياة غير الصحي الذي يعتمد على الطعام السريع، والابتعاد عن التمارين الرياضية التي تزيد معدّل الحركة والنشاط.

وفي اطار مكافحة مشكلة السمنة، تمكّن فريق بحثي من قسم الكيمياء، وقسم علم حركات الجسم، في جامعة تكساس فرع مدينة سان أنطونيو الأمريكية، من تطوير علاج جديد أظهر نتائج واعدة في محاربة السمنة وأمراض القلب والسكر.

ووفق الموقع الإلكتروني لجامعة تكساس- سان أنطونيو، طور الباحثون عقارًا مبتكرًا يمنع تأثيرات أنزيم في الجسم يسمى السيتوكروم P450 8B1 والذي ينتج حمض الكوليك في الجسم، ومرتبط بامتصاص الكوليسترول أو الدهون، المسببين للبدانة، وأمراض القلب، والسكر.

واختبر الفريق البحثي الدواء الجديد في المعمل، حيث تم استخدامه على الفئران لمدة 7 أيام.

وفي السياق، أوضح “فرانسيس يوشيموتو” المؤلف الرئيس في المشروع، أن نتائج الاختبار أظهرت انخفاضًا في مستويات الجلوكوز في الدم عند الفئران، على الرغم من إطعامها نظامًا غذائيًا عالي الدهون والسكريات، ودون التأثير على وزنها، مؤكدا ن العقار الطبي المطور أظهر قدرته على إيقاف نشاط P450 8B1، مبينًا أن هذه النتائج تظهر كيف يمكن للأبحاث في الكيمياء التركيبية أن تساهم بشكل كبير برفاهية المجتمع من خلال علاج السمنة، وأمراض القلب.

بدورها، شرحت ”أونهي تشونغ“ الباحثة المشاركة في الدراسة، أن نتائج اختبار الدواء المطور تُظهر كيف يمكن لمثبط P450 8B1 أن يكون كلمة السر لتمثيل غذائي أكثر صحة، ويمكن أن تؤدي إمكاناته إلى تطوير إستراتيجية علاجية لعلاج مقاومة الأنسولين المرتبطة بالسمنة،لافتة الى ان هذه العملية قد تكون مفتاحًا لعلاج اضطرابات التمثيل الغذائي المرتبطة بالسمنة وغيرها من الأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل أمراض القلب والسكر.

ويأتي ابتكار هذا الدواء ضمن مهمة جامعة تكساس- سان أنطونيو الهادفة إلى تطوير حلول للتحديات المعقدة والتي من شأنها تحسين صحة ورفاهية المجتمع.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، رصد تقرير سابق نشر، في العام 2016، إصابة 1.9 مليار شخص بالغ في جميع أنحاء العالم بزيادة في الوزن، وتم تصنيف 650 مليونًا منهم على أنهم يعانون من البدانة.

وتُسجّل الولايات المتحدة حالة وفاة واحدة من كل 4 وفيات، سببها أمراض القلب والتي تعد السمنة من العوامل الرئيسة المساهمة بحدوثها.