تسريبات حول هاتف “آبل” الجديد .. يستهدف الميزانيات المحدودة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكدت شركة “آبل” (APPLE) إقامة “حدث خاص” في الثامن من مارس/آذار الجاري، وقد يكون هاتف الآيفون الجديد من ضمن المنتجات التي سيعلن عنها وفق تقرير لموقع “صن” (The Sun).

ويستضيف عملاق التكنولوجيا الثلاثاء القادم حدثا جديدا أطلقت الشركة عليه اسم “بييك بيرفورمانس” (Peek Performance)، حيث من المقرر أن يقام في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت كاليفورنيا (التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وتظهر الإشاعات المرتبطة بمصادر مقربة من الشركة الأميركية أن المنتج الرئيسي في الحدث هو هاتف “آيفون إس إي” (iPhone SE) الجديد، وهو هاتف ذكي يستهدف المشترين ذوي الميزانية المحدودة.

ولكن إطلاق اسم “بييك بيرفورمانس” على الحدث، يظهر أن هناك منتجات أخرى غير الهواتف الذكية، فربما المقصود منها الإعلان عن أجهزة “ماك بوك” (MacBook) التي تم تزويدها بشرائح أكثر قوة.

وكما كان الحال مع مؤتمرات آبل الأخيرة، سيكون هذا الحدث افتراضيا، وهذا يعني أن جحافل الصحافة لن تكون حاضرة في موقع الحدث، وتوقع الخبراء أن يكشف عملاق التكنولوجيا عن هاتف آيفون “رخيص” جديد، وجهاز ماك تم تجديده، وجهاز “آيباد آير” (iPad Air) معزز.

ولم تؤكد آبل علنا أي إصدار من هذه المنتجات، ولكن من المتوقع أن يكون الحدث الرئيسي هو جهاز الآيفون الجديد، فقد أشار تسريب سابق إلى أن آيفون الجديد سيدخل الإنتاج في مارس/آذار الجاري.

وعادة ما تعلن آبل عن طرازات آيفون الجديدة في سبتمبر/أيلول، لكن الشركة أطلقت عددا قليلا من أجهزة آيفون في الربيع.

وسيكون آيفون الجديد واحدا من فئة الإس إي الأرخص، والذي لا يحتوي حاليا على خيار “الجيل الخامس” (5G)، حيث بدأت آبل في تقديم هواتف الجيل الخامس فقط في عام 2020 مع إصدار “آيفون 12” (iPhone 12).

ويؤكد مارك غورمان، الصحفي في بلومبيرغ (Bloomberg) والمسرب المعروف منذ فترة طويلة لأخبار آبل، أن “آيفون إس إي 3” في الطريق، وتوقع أن يتم إطلاق هذا الهاتف في مارس/آذار الجاري أو أبريل/نيسان المقبل. ويقول غورمان إن مصادره لم تؤكد صراحة أن الجهاز سيطلق عليه اسم “آيفون إس إي 3”.

وتم إطلاق “آيفون إس إي” لأول مرة عام 2016، وتم تصميمه ليكون خيارا أرخص يعمل جنبا إلى جنب مع “آيفون 6″، منذ ذلك الوقت أثبت الهاتف شعبيته، لذلك أعادت آبل إنتاجه عام 2020، وتشير الشائعات إلى أن الهاتف الجديد سيكلف 299 دولارا فقط، وسينخفض “آيفون إس إي” القديم إلى 199 دولارا.