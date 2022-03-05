شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إضافة نصوص تلقائية لفيديوهات إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إنستجرام عن تقديم ميزة التسميات التوضيحية التى تم إنشاؤها تلقائيًا لمقطع الفيديو الخاص به، حيث تم الإعلان عن الميزة الجديدة من قبل رئيس إنستجرام آدم موسيرى فى موقع تويتر.

وجاء فى التغريدة "لقد حان وقت طويل، لكننا متحمسون لمشاركة أداة جديدة تمكّن أولئك الذين يعانون من الصمم وضعاف السمع"، وأضاف "ستحتوى مقاطع الفيديو على إنستجرام الآن على تسميات توضيحية يتم إنشاؤها تلقائيًا، حيث يكون لديك خيار إيقاف تشغيلها أو تشغيلها".

كما يوحى الاسم تقوم ميزة التسمية التوضيحية التى يتم إنشاؤها تلقائيًا بإنشاء تسميات توضيحية لمقاطع الفيديو الموجودة على النظام الأساسى.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسى لن يعرض تسميات توضيحية لمقاطع الفيديو القديمة وستتوفر التسميات التوضيحية في مقاطع الفيديو الجديدة فقط إذا قام المستخدم بتمكين الخيار قبل التحميل.

و لمعرفة كيفية الحصول على تسميات توضيحية تم إنشاؤها تلقائيًا على مقاطع الفيديو الخاصة بك ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

2. اضغط على أيقونة "+" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. اضغط على نشر من القائمة.

4. حدد الفيديو الذي تريد مشاركته.

5. اضغط على التالي.

6. اضغط على الإعدادات المتقدمة.

7. ضمن إمكانية الوصول، قم بتشغيل التبديل بجوار إظهار التسميات التوضيحية.

8. ارجع إلى قسم التحميل واضغط على مشاركة.

وتم طرح ميزة مماثلة أيضًا بواسطة منافس انستجرام Reels ، TikTok ، في أبريل 2021.

ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch ، تتوفر الميزة حاليًا بـ 17 لغة ، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والعربية والفيتنامية والإيطالية والألمانية ، التركية والروسية والتايلاندية والتاغالوغية والأردية والماليزية والهندية والإندونيسية واليابانية، وستضيف الشركة أيضًا دعمًا لمزيد من اللغات قريبًا.