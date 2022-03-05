شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على تقنية كاميرا "قابلة للطي" .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل تعمل على تقنية كاميرا "مطوية" جديدة تسمح للمستخدمين بتحسين إمكانيات التكبير في هواتفهم، وفقًا لطلب براءة الاختراع الذي رصدته شركة Patently Apple ، حيث سجلت شركة أبل براءة اختراع جديدة مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة (USPTO) لتكنولوجيا الكاميرا.

ويكشف تطبيق براءة الاختراع بعنوان "Zoom Lens and Imaging Apparatus" عن التكنولوجيا التي ستستخدم عدسات متعددة قابلة للتعديل والتي ستسمح بتكبير متغير.

ماذا تعني عدسة التكبير وجهاز التصوير لأجهزة iPhone التكنولوجيا قيد التطوير ستساعد Apple iPhone للتعامل مع التكبير بشكل أفضل وسيساعد الشركة أيضًا على تجنب تدهور جودة الصورة، ويستخدم نظام العدسة أكثر من عدستين متحركتين على طول محور بصري مشترك.

وهذا يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على تحقيق تكبير بصري أفضل، وتستخدم معظم الهواتف الذكية المتوفرة في السوق حاليًا عدسة ثابتة وتعتمد الأجهزة أيضًا على البرامج جنبًا إلى جنب مع التقريب الرقمي للتكبير مما يقلل من جودة الصورة.

التكنولوجيا المذكورة في طلب براءة الاختراع الخاص بشركة أبل ليست جديدة تمامًا، حيث تُستخدم تقنية مماثلة في الهواتف الذكية المزودة بكاميرات بيريسكوب، وتستخدم العلامات التجارية هذه التقنية في الغالب لإضافة أنظمة عدسات متقدمة للكاميرات المقربة في هواتفهم الذكية.

ووفقًا لتقرير سابق ، أبرمت شركة Apple صفقة مع LG على عدسة بيريسكوب لإمكانيات تكبير متقدمة، وبعد اكتشاف تطبيق براءة الاختراع الجديد ، يشير التقرير إلى أن صفقة Apple مع LG ستعمل على تعزيز قدرات التكبير لأجهزة Apple بشكل أقرب إلى تلك التي تم إطلاقها حديثًا Samsung Galaxy S22 Urtla.

وفقًا للتطبيق ، لن يقتصر استخدام التكنولوجيا الجديدة على أجهزة iPhone فقط ، بل يمكن استخدامها في أجهزة كمبيوتر سطح المكتب ، أو الكمبيوتر المحمول ، أو الكمبيوتر المحمول ، أو الكمبيوتر اللوحي ، أو القائمة ، أو اللوحة ، أو جهاز فك التشفير ، أو الواقع المعزز (AR) و / أو الافتراضي سماعة الواقع (VR) والعديد من الأجهزة الأخرى.