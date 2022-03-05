شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تسعى للاستحواذ على سوق الموسيقى Bandcamp والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مطور لعبة فورتنايت Epic Games عن خططه للاستحواذ على منصة الموسيقى على الإنترنت Bandcamp، حيث تعد Bandcamp عبارة عن متجر موسيقى عبر الإنترنت ومجتمع، حيث يمكن للمعجبين اكتشاف الموسيقيين المستقلين الذين يحبونهم والتواصل معهم ودعمهم بشكل مباشر.

وقال ستيف أليسون، نائب الرئيس والمدير العام لمتجر Epic Games، فى أحدى المدونات: "لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للترحيب بفريق Bandcamp فى Epic Games".

وأضاف أليسون: "قامت Bandcamp ببناء مجتمع أعمال مذهل، حيث يمكن للفنانين الصاعدين أن ينجحوا بفضل الدعم المباشر من معجبيهم ، مع أحد أفضل نماذج الإيرادات وشروط الموسيقى".

وقالت الشركة إن Bandcamp سيلعب دورًا مهمًا في رؤية Epic لبناء نظام إيكولوجى لسوق المبدعين للمحتوى والتكنولوجيا والألعاب والفن والموسيقى والمزيد، وقال إيثان دايموند، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لـ Bandcamp: "تتمثل مهمة Bandcamp فى المساعدة فى نشر القوة العلاجية للموسيقى من خلال بناء مجتمع يزدهر فيه الفنانون من خلال الدعم المباشر من معجبيهم".

وقالت Bandcamp إنها تعمل مع Epic Games للتوسع دوليًا ودفع التطوير إلى الأمام عبر Bandcamp، من الأساسيات مثل صفحات الألبوم وتطبيقات الأجهزة المحمولة وأدوات السلع ونظام الدفع وميزات البحث والاكتشاف، إلى المبادرات الأحدث.