شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتش يحظر لافتات المشاركين فى معلومات مضللة بشكل متكرر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدث Twitch سياسات المعلومات المضللة وقال إنه سيحظر أولئك الذين يشاركون الأكاذيب بشكل متكرر، وبموجب القواعد الجديدة، ستمنع المنصة "المعلومات المضللة الضارة التي تنشر معلومات مضللة على موقع Twitch أو خارجه"، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة.

وكتب تويتش في إحدى المدونات: "كل يوم، يجتمع الناس معًا على Twitch لبناء مجتمعات تحتفل بمجموعة متنوعة من الاهتمامات والعواطف والمواهب، ونحن فخورون بقدرة Twitch على جمع الأشخاص معًا - لكننا لا نعتقد أن الأفراد الذين يستخدمون الخدمات عبر الإنترنت لنشر معلومات كاذبة وضارة لهم مكان في مجتمعنا، وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد غير منتشرين على Twitch ، إلا أنهم قد يتسببون في ضرر إذا كان مسموحًا به في خدمتنا".

وقال تويتش إن أقل من 100 قناة ستتأثر بالسياسة في البداية، وتعتبر هذه في المقام الأول تدابير احترازية لكي تتخذ المنصة إجراءات بموجب هذه القواعد، ويجب أن تستوفي القنوات عدة معايير تنص السياسة على "نسعى إلى إزالة المستخدمين الذين يتم تخصيص وجودهم عبر الإنترنت للمشاركة المستمرة في مواضيع التضليل المضللة التي تم إثبات دحضها على نطاق واسع والتي يتم مشاركتها على نطاق واسع".

وتغطى قواعد "جهات المعلومات المضللة الضارة" الأكاذيب حول لقاحات COVID-19 وتزوير الانتخابات ، فضلاً عن نظريات المؤامرة المتعلقة بالعلاجات الطبية الخطرة، وتعني هذه السياسة أيضًا أن أولئك الذين يروجون "للمعلومات المضللة التي تروج لها شبكات المؤامرة المرتبطة بالعنف أو التي تروج للعنف" أو يشاركون الأكاذيب التي قد تعرض السلامة العامة للخطر أثناء حالات الطوارئ ، قد يتعرضون للطرد من المنصة.

وتقول Twitch إنها تعمل مع خبراء معلومات مضللة مستقلين مثل مؤشر التضليل العالمي ، جنبًا إلى جنب مع مجالس الانتخابات وشهادة الكونجرس لتقييم مزاعم التضليل المدني مثل تزوير الانتخابات والتلاعب في الاقتراع.

كما أشارت المنصة لصحيفة The Times إلى أن السياسة تنطبق على القنوات الإعلامية الروسية التي تديرها الدولة والتي تنشر الأكاذيب ، على الرغم من أنها رصدت واحدة فقط من هذه حتى الآن.

ومنصات أخرى مثل Facebook و Twitter و YouTube و Spotify و Reddit - حظرت أو صنفت أو حدت من انتشار المحتوى من وسائل الإعلام الحكومية الروسية خلال الأسبوع الماضي وسط غزو البلاد لأوكرانيا.

ومن الجدير بالذكر أن السياسة تغطي الإجراءات التي يقوم بها المبدعون خارج تدفقات Twitch الخاصة بهم، وإذا عرفت شيئًا عن أحد المشغلين الذين ينتهكون ميزة الابتعاد عن Twitch ، فيمكنك الإبلاغ عنهم عبر البريد الإلكترونى فى العام الماضى ، وقالت الخدمة إنها ستحظر المستخدمين بسبب سوء السلوك الجسيم الذى حدث فى وضع عدم الاتصال أو على منصات أخرى.