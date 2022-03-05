شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح "مايكروسوفت إيدج" يحصل على أداة جديدة تكتشف مشكلات أداء الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على أداة جديدة تسمى "Performance Detector" لمتصفح الويب Edge ، وفقًا لتقرير Windows Latest، ووفقًا للتقرير ، ستسمح الأداة الجديدة للمستخدمين بالعثور على مشكلات الأداء وتصحيحها مع متصفح الويب لتعزيز الأداء العام.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تكتشف الأداة مشكلات الأداء وتوصي أيضًا بالإجراءات التي يمكن للمستخدمين اتخاذها أو اتباعها لحلها، ومن المتوقع أن تصل الأداة الجديدة لأول مرة إلى أنظمة التشغيل Windows 10 و Windows 11.

ويستخدم كاشف الأداء، وفقًا للتقرير، علامات تبويب النوم المدمجة لاكتشاف مشكلات الأداء ومعالجتها، ووفقًا للتقرير ، من المتوقع أن تنضم الأداة الجديدة إلى وضع الكفاءة المدمج في Edge الذي تخطط الشركة لإضافته قريبًا إلى متصفح الويب.

وسيعمل وضع الكفاءة على تحسين أداء المتصفح والاستجابة العامة من خلال استخدام موارد النظام بشكل أفضل.

كيف تعمل ميزة كاشف الأداء في مايكروسوفت Edge تكتشف ميزة Performance Detector المشكلات المتعلقة بالأداء مع المتصفح بناءً على علامات التبويب المفتوحة والإضافات وما إلى ذلك، ووفقًا لصفحة الإعدادات في مايكروسوفت Edge ، "عند تشغيل هذا ، يكتشف المتصفح مشكلات أداء علامة التبويب ويوصي بإجراء لإصلاحها."

ولم توضح مايكروسوفت كيفية عمل هذه الميزة بالضبط، وما نفترضه هو أن الأداة ستعلم المستخدمين بعلامة تبويب معينة تستهلك موارد أكثر من المعتاد أو غيرها من علامات التبويب.

من المتوقع أيضًا أن تراقب الأداة الميزات الأخرى للمتصفح جنبًا إلى جنب مع الإضافات وإخطار المستخدمين إذا اكتشفت أي مشكلة معهم وتقترح أيضًا على المستخدمين بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل المشكلات.