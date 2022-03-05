شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AMD تعلق مبيعات الرقائق إلى روسيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت AMD المصنعة للرقائق الآن أحدث شركة عالمية تربطها علاقات قوية مع روسيا، وأعلنت الشركة المصنعة لوحدات معالجة الرسومات Radeon و Ryzen أنها أوقفت مبيعات أشباه الموصلات لروسيا وبيلاروسيا المجاورة في خطوة تشير إلى أن الشركات في جميع أنحاء العالم بدأت في الامتثال للعقوبات الأمريكية والغربية ضد روسيا، وفقا لتقرير digitartlend.

وفقًا للنشر، قال ممثل AMD لـ PC World في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بناءً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا ، تقوم AMD في هذا الوقت بتعليق مبيعاتها وتوزيعها لمنتجاتنا في روسيا وبيلاروسيا" . "جميع منتجات ومنتجات AMD التي نوفرها (أجهزة الكمبيوتر الشخصية ، إلخ) في روسيا وبيلاروسيا."

وينظر الغرب إلى بيلاروسيا على أنها حليفة لروسيا في غزوها لأوكرانيا المجاورة، وسمحت البلاد للرئيس الروسي بوتين باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق للجيش الروسي.

وتلتزم AMD بمتطلبات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة فى 24 فبراير والتي تحد من تصدير الإلكترونيات الدقيقة والمكونات الأخرى، وتأتى تصرفات AMD في أعقاب العقوبات الأمريكية السابقة التي أصدرها البيت الأبيض لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.

وللامتثال لمتطلبات التصدير الجديدة لإدارة بايدن ، أوقفت العديد من شركات أشباه الموصلات مبيعات وشحنات الرقائق إلى أوكرانيا ، بما في ذلك TSMC ، التي أعلنت أنها علقت جميع المبيعات إلى روسيا ، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست نُشر في 25 فبراير. TSMC هو أكبر مسبك أشباه الموصلات في العالم. بالإضافة إلى وقف المبيعات لروسيا ، صرحت TSMC أيضًا أنها ستعلق المبيعات لأطراف ثالثة تزود روسيا بأشباه الموصلات.

وبالمثل ، ذكرت شركة GlobalFoundries أنها تمتثل أيضًا لقواعد الولايات المتحدة. قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات ، أو SIA ، إن المجموعة التجارية وأعضائها ملتزمون بالامتثال لجميع العقوبات والقواعد "ردًا على الأحداث المزعجة للغاية التي تتكشف في أوكرانيا"

من جانبها ، تحصل روسيا على ما يقرب من 70٪ من رقائقها من الصين ، ويتم استيراد 30٪ فقط من أشباه الموصلات من مصادر أخرى ، وفقًا لتقرير صادر عن Fortune ، على الرغم من النسبة الصغيرة للرقائق المشتراه من الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية الأخرى ، ومن المتوقع أن يكون لحظر الرقائق تأثير كبير على الاقتصاد الروسي. تعتبر الرقائق التي تستخدم تقنيات أشباه الموصلات التي طورتها الولايات المتحدة أكثر تقدمًا من نظيراتها الصينية ، ووفقًا لـ Fortune ، يعتقد بعض الخبراء أن الرقائق الصينية لن تكون جيدة بما يكفي لقيادة الصواريخ الروسية.

وفى تطبيقات المستهلك، تعمل رقائق AMD على تشغيل أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم في الألعاب ، مما يعني أن مشتري الألعاب والكمبيوتر الشخصي في روسيا لن يكونوا قادرين على شراء أحدث وحدات المعالجة المركزية أو وحدات معالجة الرسومات أو حتى وحدات التحكم مثل Microsoft Xbox Series X و Sony PlayStation 5. قبل تأكيد AMD ذلك سيوقف نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف مبيعات الرقائق إلى روسيا ، وقد طلب من شركات الألعاب في جميع أنحاء العالم حظر الحسابات مؤقتًا من روسيا وبيلاروسيا.

قال الرئيس جو بايدن عن العقوبات الشهر الماضي "سنضعف قدرتهم على المنافسة في اقتصاد القرن الحادي والعشرين"، مشيرًا إلى أن أشباه الموصلات تستخدم لتشغيل السيارات والهواتف وأجهزة الكمبيوتر وحتى الصواريخ. يحظر الحظر بيع أي شريحة مصممة بتكنولوجيا أمريكية لروسيا ، وكانت هذه استراتيجية استخدمتها الولايات المتحدة سابقًا في ظل إدارة ترامب لعزل التكتل الصيني هواوي.

ومن المرجح أن يكون لحرب أشباه الموصلات، التي توازي الصراع الواقعي بين روسيا وأوكرانيا، تأثير طويل المدى على كلا الجانبين. نظرًا لأن مادة النيون، وهي مادة ضرورية لصنع الرقائق ، يتم تعدينها في روسيا وأوكرانيا ، يعتقد الخبراء أن روسيا يمكن أن تنتقم من قيود الصادرات الأمريكية من خلال الحد من صادراتها من النيون والبلاديوم. بعد صراع 2014 في أوكرانيا ، ارتفعت أسعار النيون بنسبة 600٪. يعاني العالم أيضًا من نقص في أشباه الموصلات أثناء الوباء.

بالإضافة إلى قطع صناعة أشباه الموصلات العلاقات مع روسيا ، غادرت الشركات الأخرى روسيا أيضًا. كانت شركة آبل قد أعلنت سابقًا أنها ستوقف مبيعات الأجهزة في البلاد ، في حين أعلنت الشركات المالية العملاقة Visa و MasterCard و American Express جميعًا أنها ستقطع العلاقات مع البنوك الروسية. وبالمثل ، لم تعد Apple Pay و Google Pay تعملان في روسيا نتيجة العقوبات.