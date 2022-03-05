شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز تسافر للقمر.. ناسا تمنح الفرصة لإرسال أسماء الراغبين إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا عن دعوتها عشاق الفلك لإرسال أسمائهم في رحلة حول القمر على متن مهمة "أرتميس"، وفقا لتقرير RT .

ودعت ناسا الجمهور لإرسال أسمائهم إلى قاعدة بيانات سيقع تحميلها على محرك أقراص محمول، ستطلقه الوكالة في مهمة "أرتميس 1"، والتي سترسل كبسولة أوريون غير المأهولة على متن الصاروخ الضخم لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) في وقت ما هذا الصيف، وربما في وقت مبكر من شهر مايو، وكما حدث سابقا في بعثات المريخ، ستسمح وكالة ناسا للجمهور بالحصول على "بطاقة سفر" افتراضية لإرسال أسمائهم إلى القمر.

وستكون "أرتميس 1" أول اختبار طيران غير مأهول لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) و"أوريون"، النظام الذي سيأخذ أول امرأة وأول شخص من غير البيض إلى القمر بحلول عام 2025. وستقضي المركبة الفضائية ومحرك الأقراص المحمول للأسماء نحو ثلاثة أسابيع في الفضاء، بما في ذلك ستة أيام في مدار رجعي بعيد حول القمر.

وتعد بعثة "أرتميس 1" الأولى من ثلاث رحلات قمرية أولية خططت لها وكالة ناسا كجزء من خطة العودة إلى القمر، وستستخدم كبسولات نظام الإطلاق الفضائي (SLS) و"أوريون"، وسيقع الجمع بين سفينة الفضاء والصاروخ للاختبار في 17 مارس، حيث سيتم طرحها على منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

ويشمل هذا الاختبار جميع إجراءات ومعدات الإطلاق، لضمان سير كل شيء كما هو مخطط له عندما يتم إطلاق مركبة الفضاء أخيرا في الصيف. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسوف تنتقل "أرتميس 1" إلى الفضاء، على الرغم من أن تاريخ الإطلاق الفعلي لا يزال غير واضح، وهذا لأنه يجب تحليل البيانات من الاختبار وكان من المقرر في الأصل أن ينطلق في نهاية العام الماضي، ولكن وقع تأجيله ومن المقرر الآن إطلاقه في أي وقت من أواخر مايو إلى منتصف يوليو.

وقالت وكالة الفضاء: "ستتجه كل الأنظار إلى مجمع الإطلاق التاريخي 39B عندما ينطلق أوريون ونظام الإطلاق الفضائي (SLS) لأول مرة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. وستثبت المهمة التزامنا وقدرتنا على تمديد الوجود البشري إلى القمر وما بعده". وتابعت: "أرتميس ستكون الأولى في سلسلة من المهام المعقدة بشكل متزايد لبناء وجود بشري طويل الأمد على القمر لعقود قادمة".

وبمجرد أن تثبت "أرتميس 1" نجاحها، سترسل ناسا مهمة "أرتميس 2"، على الأرجح في وقت ما في عام 2024، مع طاقم من رواد الفضاء في رحلة حول القمر، وبعد ذلك، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيتم إطلاق مهمة "أرتميس 3" في عام 2025 أو 2026، وهبوط أول إنسان على سطح القمر منذ عام 1972.